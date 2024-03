Minaccia inglese, a Calzona svanisce il sorriso | Vogliono il gioiello della sua squadra: volo prenotato per Londra

Il tecnico del Napoli purtroppo si ritrova a fare i conti con la dura realtà. Dopo l’eliminazione in Europa arriva la pesantissima notizia.

L’estromissione dalla Champions League ha fatto sì che Francesco Calzona si ritrovasse a concentrare tutte le sue forze solamente in campionato. La stagione dei partenopei, quest’anno, non si può certamente ritenere come la migliore dell’era De Laurentiis.

Sebbene il patron abbia preso la squadra dall’ormai lontano 2004, quando era fallita e ripartita dalla Serie C, ora ritrovarsi tra le prime forze del campionato con uno Scudetto conquistato l’anno scorso è sicuramente motivo di vanto.

I tifosi, però, si aspettano sempre il massimo non solo dai giocatori, ma anche dalla società. Sono in molti che hanno evidenziato come dopo Luciano Spalletti il presidente abbia sbagliato ad affidare la guida tecnica all’allenatore francese Rudi Garcia, che poi è stato esonerato successivamente alla sconfitta interna contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

In seguito la scelta è ricaduta su Walter Mazzarri che, dopo oltre 10 anni, è rimasto solo un paio di mesi alla guida degli azzurri ottenendo pochi risultati positivi e prestazioni deludenti. La scelta di affidarsi a Francesco Calzona, ad oggi, si rivela sicuramente la più saggia e oculata, considerando che ha già lavorato con il Napoli sia con Maurizio Sarri che con Luciano Spalletti.

Sarri torna libero

Ciò che attualmente sembra essere l’obiettivo stagionale principale è quello di lottare con le unghie e con i denti per afferrare un posto utile per la prossima Champions League. Se ciò dovesse accadere, l’allenatore calabrese potrà ritenersi quasi certo di continuare il suo percorso alle pendici del Vesuvio. Se il Napoli invece dovesse accedere all’Europa League o alla Conference, la situazione risulterà in stand-by.

Dopo le dimissioni rassegnate con la Lazio, il nome di Maurizio Sarri sembra essere ritornato in voga, soprattutto per quanto di buono fatto quando ha allenato il Napoli diversi anni fa. Il record stagionale di punti in classifica del club partenopeo è stato ottenuto proprio quando alla guida tecnica vi era l’allenatore toscano.

Kvara pronto per la Premier?

Ora però l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è quello di preservare i giocatori più importanti in squadra. Nonostante Victor Osimhen sembri ormai sul punto di lasciare gli azzurri sin dal prossimo mese di giugno, in quanto l’interesse del Paris Saint-Germain in Francia è molto importante, urge la necessità di blindare gli altri punti di forza.

Fra questi vi è sicuramente il fortissimo georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, infatti, avrebbe diversi estimatori in Premier League che sembrerebbero essere intenzionati a formulare un’offerta al patron azzurro per soffiargli questo talento pregiato.