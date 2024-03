Firma con l’Inter? È praticamente impossibile | Delusione profonda per Inzaghi: non doveva finire così

L’Inter vede sempre più lontana la firma del calciatore che al momento appare piuttosto lontano da Milano. Ecco di chi si tratta

La delusione in casa Inter per l’eliminazione dalla Champions League è ancora piuttosto tangibile. La lotteria dei rigori ha condannato la squadra di Inzaghi ad abbandonare anzitempo la manifestazione continentale. Adesso tutte le energie si sposteranno sul campionato dove di fatto manca solo matematica certezza per il ventesimo scudetto.

I nerazzurri hanno fatto praticamente piazza pulita e attualmente in Italia non hanno rivali. Chiaramente vista questa esperienza non propriamente positiva in Europa, la società sta lavorando per rendere la rosa più competitiva in modo tale da poter alzare l’asticella anche a livello internazionale.

Sicuramente andrà ringiovanita la rosa che è attualmente la più vecchia della Serie A. Al contempo però bisognerà fare delle valutazioni in alcuni reparti, soprattutto in attacco dove dietro Lautaro Martinez e Thuram non si può fare ancora affidamento su Sanchez e Arnautovic che oltre essere un po’ datati sono spesso alle prese con dei problemi fisici.

Anche in porta ci sono diversi nodi da sciogliere. Sommer ha compiuto 35 anni a dicembre e Audero difficilmente resterà a fare da spettatore per un’altra stagione. Per questo nei giorni scorsi è tornato prepotentemente in auge un nome per la porta che già era sbucato fuori negli scorsi mesi.

Inter: quale giocatore rischia seriamente di sfumare

L’estremo difensore in questione è Michele Di Gregorio, attualmente in forza al Monza. Dopo aver scalzato Cragno nella passata stagione, quest’anno si sta confermando ad altissimi livelli e considerando che si tratta di un classe ’97 è più che probabile che la prossima estate possa essere un uomo mercato.

D’altronde in Serie A sono previsti diversi movimenti tra i pali e l’Inter come già accennato è tra le squadre interessate. Non sarà semplice però andare a prendere Di Gregorio visto che la concorrenza si preannuncia agguerrita. Inoltre i biancorossi non hanno necessità di vendere e lo faranno solo fronte di un’offerta congrua.

Di Gregorio: il veto di Galliani Jr

Una chiara testimonianza è arrivata da Gianluca Galliani figlio del più noto Adriano nonché attuale amministratore delegato. L’imprenditore lombardo intervistato da TV Play ha fatto il punto su alcuni giocatori in forza alla compagine brianzola, tra cui appunto Di Gregorio: “È tra i migliori portieri d’Europa, e non è assolutamente certo che possa lasciare”.

Poi ha proseguito inserendo nel discorso anche Colpani, altro giocatore che sta facendo benissimo in questa stagione: “Hanno contratti lunghi. Se qualcuno vorrà portarli via dal Monza ci sarà da impegnarsi”. Dunque, l’Inter avvisata. Per avere Di Gregorio servirà uno sforzo piuttosto considerevole.