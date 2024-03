Bufera societaria, un’altra grana per Lotito | Se ne va un pezzo storico del club

Le ultime ore in casa biancoceleste sono davvero terribili. Dopo l’addio di Sarri ecco che si sgretola ulteriormente la squadra.

Una delle squadre che maggiormente sta attraversando una fase di estrema difficoltà in questo periodo è la Lazio del presidente Claudio Lotito. Purtroppo, nelle ultime ore sono successe cose che nessuno si sarebbe mai aspettato, considerando la splendida stagione calcistica dell’anno scorso.

L’allenatore Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni insieme al suo staff dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, che ha portato all’estromissione della squadra biancoceleste dalla massima competizione europea.

Ora, però, c’è da mettere in evidenza un altro dettaglio: l’allenatore aveva un contratto in essere con la Lazio fino a giugno del 2025. Interrompendo il suo rapporto lavorativo ancor prima della fine dell’anno calcistico, ha aperto la possibilità ad altre squadre di interessarsi al suo profilo per offrirgli una panchina sin dalla prossima stagione di Serie A.

C’è anche chi ha ipotizzato che il presidente Aurelio De Laurentiis possa nuovamente affidarsi a lui come avvenuto alcuni anni fa, cercando di riportare il Napoli in alto. Queste, però, sono solo delle supposizioni che al momento non hanno delle fondamenta.

Ciò che invece sembra preoccupare la tifoseria biancoceleste è la situazione attuale in squadra. Il nuovo allenatore è Igor Tudor, che, ancor prima del cambio allenatore al Napoli dopo Rudi Garcia, aveva visto il suo nome ipotizzato anche per la panchina.

Obiettivo rinascita

Ora, l’obiettivo di Tudor è garantire alla squadra un epilogo di stagione confortante, cercando in qualche modo di accaparrare un posto in Europa nella prossima stagione. Sebbene la Champions sia un obiettivo parecchio distante dai punti attuali in classifica della Lazio, l’Europa League e la Conference sono ancora alla portata.

In campo, però, giocatori come Zaccagni, Cataldi, Romagnoli, Felipe Anderson e tanti altri devono dare il massimo per ottenere risultati positivi. Tuttavia, la squadra è stata anche vittima di alcune polemiche accese da parte dei tifosi, che non perdonano la gestione di questa stagione calcistica.

Immobile pronto all’addio?

La situazione è un po’ sfuggita di mano, soprattutto per quanto riguarda Ciro Immobile che nei giorni scorsi è stato proprio vittima di alcune ribellioni molto veementi da parte di alcuni sostenitori della squadra, come riportato dall’ufficio stampa dell’attaccante.

Ciò avrebbe fatto pensare seriamente che il bomber campano possa decidere di lasciare la squadra, sin dalla prossima sessione estiva di calciomercato, e accettare qualche offerta faraonica che potrebbe giungere dall’Arabia Saudita.