A Torino approda il nuovo Dybala | Chiesa prepara le valigie: scintille nello spogliatoio

La Juventus è pronta ad accogliere una nuova stella del calcio europeo. I tifosi sono sbalorditi per questa trattativa lampo.

Tra le squadre che maggiormente in Serie A devono apportare le modifiche strutturali alla propria squadra in futuro vi è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri. Ancora non sappiamo se il tecnico livornese sarà ancora l’allenatore nella prossima stagione calcistica.

I tifosi, senza mai nasconderlo, non hanno mai mostrato grandissima fiducia nei confronti del tecnico che più volte sarebbe stato criticato per scelte tattiche poco propositive. Il football director dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, si è messo subito a disposizione della squadra per cui lavora dalla scorsa estate.

Infatti, ha palesato come per ottenere risultati importanti bisognava assolutamente muoversi con scrupolosità e pazienza. Non è assolutamente in dubbio il valore immenso della squadra ma ci sono alcuni tasselli che vanno assolutamente migliorati in breve tempo.

In modo specifico, sembrerebbe proprio che ci siano dei ruoli che più di tutti richiedono un intervento immediato e soprattutto redditizio. Ora, sembrerebbe però che la squadra debba fare i conti con un destino piuttosto complesso.

Gli obiettivi mancati

Inizialmente si pensava che potesse seriamente insidiare l’Inter capolista di Simone Inzaghi per raggiungere la vittoria del campionato. Ad oggi, però, ciò resta semplicemente un sogno in quanto la distanza con i nerazzurri è davvero importante. Giuntoli, sa bene che la tifoseria bianconera è parecchio esigente e di certo non vorrà stare a guardare durante il prossimo anno le avversarie contendersi lo Scudetto.

La situazione sarà la stessa anche per quanto riguarda la Champions League, dove i bianconeri vorranno assolutamente dire la loro per non perdere quota in futuro. Per fare che ciò possa avvenire nel miglior modo possibile, la squadra dovrà essere potenziata con giocatori di grande rilievo.

Guðmundsson pronto per la Juve?

Se il centravanti serbo Dušan Vlahović dovesse restare al centro dell’attacco, affiancato da Federico Chiesa e dal turco Kenan Yildiz, sicuramente potrebbe approdare a Torino il nuovo Paulo Dybala. Stiamo parlando di un giocatore che in Serie A sta facendo faville con il Genoa di Alberto Gilardino.

Si tratta dell’islandese Albert Guðmundsson che sta dimostrando di essere un vero fuoriclasse, tale da poter approdare presto in una big del calcio che conta. Se la Juventus dovesse piazzare questo colpo importante, come riportato da calciomercato.com, sicuramente i tifosi potranno tirare un sospiro di sollievo sia perché giungerebbe un giocatore di altissimo livello sia perché è un rigorista esperto.