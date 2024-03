Leao, blitz lampo per il portoghese | 80 milioni più contropartita tecnica: a guadagnarci è il Milan

Il centravanti è ad un passo dall’addio definitivo: la sua storia coi rossoneri è giunta al capolinea. Il presidente ha un’arma segreta.

Tra i giocatori più forti non solo della Serie A ma dell’intero calcio europeo va menzionato il centravanti portoghese del Milan, Rafael Leão. Quest’ultimo, infatti, si ritrova a condurre una stagione calcistica fatta di alti e bassi.

La prima parte di campionato, non la si può di certo ritenere tra le migliori della sua carriera. La mancanza di gol, infortuni vari e altre vicissitudini, hanno rallentato il suo percorso di crescita nel club rossonero.

Dall’inizio del 2024, però, le cose sono cambiate e l’attaccante sta riuscendo ad imporsi sempre di più come pedina inossidabile del tecnico Stefano Pioli. Proprio l’allenatore parmense può contare sulle sue immense doti tecniche che, oltre ad essere fondamentali per sfondare le difese avversarie, si rivelano utili anche per la squadra.

Ha creato un feeling perfetto con il terzino di quella fascia, il francese Theo Hernandez, e con il bomber di riferimento Olivier Giroud. Proprio questi tre giocatori, insieme, spesso riescono a formare un perfetto angolo retto tale da mettere in condizione gli avversari di tremare.

Il talento di Rafa

Le grandi abilità soprattutto dell’attaccante della nazionale portoghese fanno sì che ormai il suo nome sia presente sul taccuino di mezza Europa. Se alcune settimane fa si parlava incessantemente di un interesse da parte di società spagnole come Barcellona e Real Madrid, ora sembra proprio che le sue doti siano state prese in considerazione anche dal Paris Saint-Germain in Francia. Ciò sarebbe emerso soprattutto se dovesse saltare la trattativa che porterebbe il nigeriano Victor Osimhen del Napoli alle pendici della Tour Eiffel.

Il presidente Gerry Cardinale, però, non ha alcuna intenzione di svendere il cartellino del suo gioiellino. Pertanto, il giocatore non sarebbe stato dichiarato incedibile ma sicuramente la società valuterà solo ed esclusivamente offerte faraoniche.

Investimenti immediati

Sembrerebbe proprio che i francesi, per assicurarsi il portoghese, siano disposti a versare nelle casse del Milan una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Chiaramente, una simile somma sarebbe rifiutata istantaneamente dal club senza una contropartita tecnica di livello. Pertanto, pare proprio che i francesi stiano studiando la proposta migliore per portare in Francia il portoghese.

Semmai non dovesse esserci una contropartita tecnica, l’offerta dei parigini dovrebbe essere superiore ai 100 milioni di euro. Tale cifra potrebbe indurre i rossoneri a portare a casa due gioiellini del nostro campionato: Joshua Zirkzee del Bologna e Teun Koopmeiners dell’Atalanta.