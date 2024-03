Napoli-Juve, la sfida è aperta: ‘Ecco con chi firma’ | Colpo stratosferico a parametro zero

La sfida tra azzurri e bianconeri continua inesorabile. Questa volta si contendono un vero fuoriclasse che ha scelto la sua destinazione.

Due società su tutte che continuano a pestarsi i piedi, soprattutto per sfide in campionato molto accese, sono sicuramente il Napoli di Francesco Calzona e la Juventus di Massimiliano Allegri. Nell’ultimo match di campionato, gli azzurri sono stati in grado di imporsi sui bianconeri allo stadio Maratona per il risultato di 2-1.

Il gol di Giacomo Raspadori è stato provvidenziale e ha fatto sì che i tre punti arrivassero ai partenopei, alimentando le speranze di conquistare ancora un posto utile per la Champions League anche nel prossimo anno.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali del Napoli e della Juventus, sembrano esserci le condizioni per sorridere, ma non troppo. Partiamo prima dalla situazione dei bianconeri. La squadra piemontese, reduce da un’annata in cui sul campo era riuscita ad ottenere una qualificazione in Europa, è stata poi estromessa in seguito a dei punti di penalizzazione.

I tifosi, quest’anno, speravano che con l’assenza del calcio europeo, i bianconeri riuscissero ad insediare fino alla fine la lotta per lo Scudetto. Attualmente, però, la squadra di Massimiliano Allegri si ritrova a fluttuare tra il secondo e il terzo posto in classifica, restando anni luce di distanza dalla prima in classifica, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi.

Il valzer in panchina

Per quanto riguarda il Napoli, forse la situazione è ancor più paradossale. La scorsa stagione è stata per gli azzurri ricca di grandi soddisfazioni, partendo dalla vittoria dello Scudetto che mancava alle pendici del Vesuvio da ben 33 anni. Le dimissioni rassegnate da Luciano Spalletti e la partenza del direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno indotto il presidente a cercare di creare un nuovo ciclo, che però si è rivelato inizialmente fallimentare.

La guida tecnica della squadra era stata affidata inizialmente a Rudi Garcia, per poi sollevarlo dall’incarico e chiamare Walter Mazzarri. Anche con quest’ultimo, la situazione è stata a dir poco un flop, al punto da chiamare Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Nazionale slovacca, nonché ex conoscenza del Napoli. Quest’ultimo, infatti, era presente in Campania sia nello staff di Maurizio Sarri che in quello di Luciano Spalletti.

Felipe Anderson nel mirino

Attualmente, però, sembra proprio che la situazione possa andare a favore del tecnico calabrese se dovesse riuscire nell’intento di ottenere una qualificazione in Europa anche per il prossimo anno. Ora però sembra che entrambe le squadre stiano guardando con grande attenzione al prossimo campionato, in cui sia il Napoli che la Juventus sperano vivamente di poter rinforzare la squadra con obiettivi di primo ordine.

In modo particolare, le due squadre potrebbero seriamente pensare a lavorare alla maniera di Beppe Marotta e puntare su giocatori di grande esperienza a parametro zero. Fra questi sembrerebbe esserci un calciatore della Lazio che al momento non ha trovato un accordo di rinnovo con la società di Claudio Lotito. Il nome è quello di Felipe Anderson, che al momento potrebbe seriamente pensare di lasciare Roma e accettare una nuova destinazione sempre in Serie A.