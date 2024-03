Sembrava fatta per 40 milioni: Inter beffata e Inzaghi furioso | Contratto strappato all’ultimo secondo

Il calciatore ad un passo dall’Inter alla fine ha optato per un’altra destinazione lasciando un’enorme delusione al tecnico interista

Le vie del calciomercato sono infinite e gli affari che fino al giorno sembravano in dirittura d’arrivo possono poi avere una brusca frenata fino a naufragare in maniera definitiva. Di storie di questo tipo gli almanacchi ne sono pieni, ma quando vengono alla luce si pensa a cosa sarebbe potuto essere ed invece non è stato.

Andando a ritroso viene in mente quando nel 1997 l’Inter soffiò Ronaldo alla Lazio di Cragnotti. Come sarebbe stata quella squadra già ricca di campioni se avesse preso anche “il fenomeno”? Ovviamente non lo sapremo mai, ma di fatto questa rimane una delle suggestioni di mercato più intriganti.

Basta quell’offerta poco più alta o un rapporto più stretto con il club con cui si va a trattare per far pendere la bilancia da una parte rispetto che dall’altra. Soprattutto negli ultimi anni queste dinamiche giocano un ruolo fondamentale ai fini di una buona riuscita della trattativa.

Una delle vicende più recenti in tal senso riguarda l’Inter che la scorsa estate (e non solo) ha visto sfumare un importante obiettivo. Il giocatore per sua fortuna ha trovato un’altra sistemazione e adesso può dirsi pienamente soddisfatto della scelta fatta visto il rendimento stagionale.

Inter-Duvan: la storia di quel sogno infranto di mezza estate

Si tratta di Duvan Zapata che è passato dall’Atalanta al Torino negli ultimi giorni del mercato estivo dopo essere stato attenzionato anche dall’Inter. I nerazzurri hanno completamente rivoluzionato l’attacco e dopo gli addii di Lukaku, Dzeko e Correa hanno seguito anche il colombiano.

Alla fine sono arrivati Arnautovic, Sanchez e soprattutto Thuram. Le avances più clamorose però risalgono all’estate 2021 quando la società aveva imbastito una trattativa piuttosto seria con l’Atalanta dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. L’operazione si sarebbe dovuta chiudere ad una cifra di circa 40 milioni di euro per poi naufragare definitivamente.

Tutti gli altri flirt estivi dell’attaccante colombiano

Un retroscena che lascia l’amaro in bocca, anche se non è l’unico inerente il centravanti attualmente in forza ai granata. La Roma era fortemente interessata prima di prelevare Lukaku in prestito. L’Atalanta però non voleva cederlo ad una diretta concorrente per l’Europa preferendo il Torino.

Ad inizio estate anche Lazio e Monza avevano fatto dei timidi sondaggi così come la Fiorentina che ha poi puntato sul duo Nzola-Beltran. Insomma, diversi club di Serie A hanno preso informazioni. Alla fine Zapata ha optato per la formazione di Juric e dopo un inizio non semplice si è caricato la squadra sulle spalle a suon di gol.