Mi manda Ibrahimovic: Milan, capolavoro in vista di giugno | Fuochi d’artificio per il suo approdo

Il Milan si prepara ad un nuovo importante innesto sponsorizzato da Ibrahimovic. Il suo arrivo potrebbe cambiare molte cose per i rossoneri

L’ingresso di Ibrahimovic in società non rappresenta per il Milan solo una trovata commerciale. La dirigenza vede nello svedese una figura importante che dall’alto della sua conoscenza calcistica possa dare qualcosa in più alla squadra, che il prossimo anno per forza di cose deve alzare un po’ l’asticella.

Ibra però come già faceva in campo guarda avanti e a ciò che gli altri non potrebbe mai immaginare. Per questo ha in serbo un colpo di assoluta prospettiva che potrebbe essere piuttosto proficuo negli anni. D’altronde il presidente Cardinale ha piena fiducia in lui visto che con la sua esperienza è stato fondamentale per la conquista dell’ultimo scudetto.

Stavolta ciò che bolle in cantiere potrebbe sembrare poco entusiasmante di primo impatto, ma per costruire una squadra solida e che faccia bene negli anni è importante che tutte le componenti a partire da quelle dirigenziali vadano al proprio posto. Ed è proprio da qui che l’asso scandinavo vuole partire per costruire il Milan del futuro.

Vuole infatti sfruttare una sua vecchia conoscenza che potrebbe far molto comodo alla causa visti i risultati ottenuti nel corso della sua carriera. Ibrahimovic ha avuto a che fare con lui per un paio d’anni con questo personaggio e ne ha apprezzato le spiccate qualità in ambito tecnico.

Milan: ecco il grande colpo per il prossimo mercato

Non è un giocatore, ma può comunque essere considerato a tutti gli effetti uno dei prossimi acquisti. L’asso nella manica di Ibra è Jovan Kirovski ex attaccante statunitense che vanta 62 presenze con la maglia a stelle e strisce. L’ex giocatore di Manchester United e Borussia Dortmund oggi è un dirigente dalle indiscusse qualità.

È stato il dirigente tecnico dei Los Angels Galaxy dal 2013 a gennaio 2024 e durante la sua gestione era riuscito a portare Zlatan oltreoceano. Lì è nata la fiducia tra i due e adesso che sono entrambi sulla stessa Barca, il neo dirigente milanista vorrebbe portarlo nel capoluogo lombardo per affidargli uno specifico compito.

Il ruolo di Kirovski al Milan

Seppur non ci siano ancora conferme circa la carica che gli sarà assegnata con tutta probabilità Kirovski potrebbe essere una figura di raccordo tra giovanili e prima squadra. Un indizio sotto questo punto di vista è che ad oggi la permanenza di Furlani e Moncada non è affatto in dubbio.

Dunque, un nuovo innesto che non va ad intaccare il vecchio organigramma. Ciò che è certo è che i contatti sono sempre più continui e che Kirovski ha assistito alle ultime partite della squadra a San Siro. Non resta quindi che aspettare la fumata bianca che potrebbe arrivare davvero a breve.