De Laurentiis fa tremare la Juve: con 30 milioni chiude l’affare | Il top player ha già trovato casa

Il presidente del Napoli mette al sicuro un colpo pazzesco. I bianconeri sono stati bruciati sul tempo: i tifosi azzurri al settimo cielo.

Nonostante siano passati diversi mesi, Cristiano Giuntoli sembra aver dato una nuova impronta alla dirigenza della sua squadra del cuore, ovvero la Juventus. L’ex direttore sportivo del Napoli, infatti, è sempre più in rampa di lancio anche perché sta dando prova e dimostrazione di quanto sia la persona giusta nel posto giusto.

Le sue esperienze passate in Campania e al Carpi sembrano essere proprio quelle che la società bianconera aveva bisogno. Ritrovarsi alla guida di una dirigenza non da poco come quella della vecchia signora vuol dire veramente tanto.

Ricoprire un ruolo così importante significa anche soprattutto cercare di costruire un’immagine di una squadra che fino a qualche anno fa sembrava essere imbattibile e la società da battere su più fronti.

Attualmente, la squadra è allenata da Massimiliano Allegri che, nonostante l’inizio di stagione confortante, sembra essere ora in una fase di stallo che non sembra essere tranquilla per i tifosi. Si sperava vivamente che la società potesse provare fino alla fine a vincere lo Scudetto che manca ormai da diversi anni.

Il futuro della Juventus

Purtroppo, però, ciò non sarà possibile in quanto l’Inter di Simone Inzaghi continua a macinare vittorie e risultati straordinari al punto da far pensare che nessuno possa compromettere la cavalcata dei nerazzurri alla vittoria.

Ora, però, bisogna lavorare seriamente a quello che sarà il futuro bianconero. Una società così importante non può accontentarsi dell’alta classifica o soprattutto di fare comparsa in Europa. È per questo motivo che Cristiano Giuntoli, dal prossimo anno, vuole operare scelte meticolose e mai sbagliate.

Højbjerg, più Napoli

Si spera infatti che la squadra possa arricchirsi di nuovi talenti, così come è accaduto già a gennaio con l’arrivo di giocatori del calibro di Carlos Alcaraz e Tiago Djalò. Ora, non resta da capire quello che sarà il futuro dei bianconeri, ma ad oggi sembra proprio che Aurelio De Laurentiis voglia fare uno sgambetto al suo ex direttore sportivo.

Infatti, sembra proprio che il centrocampista danese Højbjerg del Tottenham sia un promesso sposo del Napoli nonostante i vari interessi palesati dalla Juventus. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe scelto anche un agente italiano per curare i suoi interessi. A questo punto, Giuntoli dovrà aprire il suo taccuino e scovare alcuni nomi che aveva già ipotizzato.