Lazio, già pronto un triennale: mancano solo le visite mediche | Marotta e Meluso bruciati sul tempo

Il presidente fa sul serio per la prossima stagione. La trattativa per portare il campione nella Capitale è avanzata: tifosi in festa.

Una delle squadre che maggiormente si ritrova ad affrontare un campionato del tutto in salita e parecchio complicato è la Lazio del neo arrivato Igor Tudor. La squadra, infatti, si trova in un periodo piuttosto difficile.

Le motivazioni sono da ricondurre a causa di risultati poco convincenti in campionato e all’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. Questi problemi non hanno fatto altro che accentuare sempre di più il malcontento dei tifosi, i quali non si aspettavano tutto questo in questa stagione.

Infatti, nella passata annata, i biancocelesti si erano affermati come la seconda potenza del campionato alle spalle dello straordinario e vittorioso Napoli di Luciano Spalletti. Ora, sebbene gli azzurri sembrino essere rinvigoriti dalla nuova guida tecnica di Francesco Calzona, per i laziali invece sembra che questa annata sia destinata a terminare come un transito in purgatorio.

Il rischio di non partecipare alle prossime competizioni europee è davvero molto alto, considerando che squadre come Bologna, Atalanta e Fiorentina sembrano avere tutte le carte in regola per non mollare nessun obiettivo stagionale.

Le cessioni importanti

Pertanto, il presidente Claudio Lotito è costretto a promuovere sin da subito un mercato importante e suggestivo per la prossima sessione estiva di calciomercato. In modo particolare, sembra proprio che la dirigenza voglia correre ai ripari e cercare di costruire una squadra degna del blasone della Lazio.

Non è da escludere che ci possa essere un vero e proprio restyling che porti alcuni giocatori a lasciare definitivamente la città. Si parla incessantemente del fatto che grandi talenti come Zaccagni, Felipe Anderson, Luis Alberto e Ciro Immobile possano essere seriamente a rischio di non essere riconfermati per la prossima stagione.

Un islandese per la Lazio

Se ciò dovesse accadere, però, i tifosi non sembrano temere il peggio, perché si dice che il presidente abbia dei colpi sensazionali in serbo. In primis, sembra proprio che un grande gioiellino che attualmente milita in Serie A possa giungere a Roma per portare in alto i colori biancocelesti.

Stiamo parlando del centrocampista islandese Albert Guðmundsson, che stando a quanto riportato da la repubblica, potrebbe essere seriamente pronto per il salto di qualità. Attualmente è tra i più apprezzati e tra i più ricercati non solo in Italia, ma anche in Europa.