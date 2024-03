“Pronto per il salto di qualità”: il Milan sbarca il lunario | Colpo perfetto per Pioli

Il tecnico dei rossoneri è al settimo cielo. Il fuoriclasse è approdato in squadra e subito ha fatto emergere il suo enorme potenziale.

C’è un allenatore in Italia che, su tutti, può ritenersi soddisfatto di questa seconda parte di campionato. Stiamo parlando di Stefano Pioli che, grazie al suo Milan e a un gruppo veramente solido e forte, sta ritrovando il sorriso che si sperava potesse già arrivare all’inizio di questa stagione.

In modo particolare, infatti, sembra proprio che gli obiettivi stagionali dei rossoneri non possano essere rispettati del tutto. Il presidente Gerry Cardinale, infatti, nella scorsa sessione estiva di calciomercato aveva le idee chiare.

Aveva tesserato ben dieci calciatori, tutti di altissimo livello e di grande spessore, che però, per motivi non dovuti al tecnico parmense, non hanno espresso al meglio le proprie caratteristiche in mezzo al campo.

Uno dei motivi principali riguarda i tanti infortuni che fino a poche settimane fa hanno colpito l’infermeria rossonera. Stefano Pioli è stato costretto a convocare giocatori inesperti dalla Primavera allenata da Ignazio Abate, come ad esempio il centroavanti Francesco Camarda, appena quindicenne.

L’infermeria sorride

I problemi però ad oggi sembrano essere rientrati al punto che Pioli riesce a schierare la formazione migliore. Ciò lo si può evidenziare anche grazie ai risultati importanti che stanno arrivando e stanno alimentando le speranze dei tifosi che sperano di poter vedere la propria squadra trionfare in Europa League.

Se ciò non dovesse accadere, però, il Milan può ritenersi certo di partecipare alla prossima edizione di Champions League, in quanto si ritrova a condividere un vero e proprio saliscendi del secondo e terzo posto con la Juventus di Massimiliano Allegri.

Gabbia è il futuro della difesa

Non è dato sapere se il tecnico parmense resterà alla guida dei rossoneri anche per il prossimo anno. La cosa certa, però, è che il vero e primo acquisto della nuova era di Zlatan Ibrahimović, sia già presente in rosa. Non stiamo parlando di giocatori acquistati dall’estero o da altre società italiane, ma si parla di un talento che è stato richiamato dal prestito anzitempo.

Si tratta di Matteo Gabbia, che era stato mandato ad inizio stagione in prestito al Villarreal in Spagna, ma che è poi tornato a gennaio per rinforzare la parte centrale della difesa. Gabbia sembra avere la personalità giusta e le qualità tecniche ideali per far sì che dal prossimo anno possa prendere in mano lui le redini della difesa rossonera.