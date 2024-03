Marotta stravolge i piani: accordo a un passo col mediano argentino | Sforzo economico per il prossimo crack

Il direttore sportivo brucia la concorrenza e porta a casa un vero top player. Contratto importante per la nuova stella mondiale.

Nonostante la delusione in seguito all’eliminazione dalla Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi si lecca le ferite e guarda al futuro con grande ottimismo. I nerazzurri, infatti, possono quasi ritenersi certi di trionfare in Serie A con un altro Scudetto da appendere nella stanza dei trofei.

Sicuramente tra i fautori di questo successo vi è senza ombra di dubbio Beppe Marotta. Quest’ultimo si ritroverà a vincere il suo secondo Scudetto con gli interisti, anche se non è da escludere che il prossimo anno possa andare altrove.

Ancor prima di comprendere le sue decisioni future, ci sarebbe da porre l’attenzione anche su quelli che saranno i suoi obiettivi principali per la squadra. Nelle scorse settimane si è parlato tanto della questione del rinnovo contrattuale.

In modo particolare, i tifosi sono preoccupati non solo per Simone Inzaghi ma anche per Lautaro Martinez. I sostenitori vorrebbero che il tecnico piacentino e il centravanti argentino possano continuare a lungo la loro esperienza con l’Inter.

I colpi a zero

Marotta, però, ha sempre predicato calma e ha sempre evidenziato come questi aspetti burocratici siano facilmente risolvibili perché alla base c’è la volontà reciproca di continuare questa storia d’amore. Per questi due punti di riferimento che ambiscono a continuare il progetto Inter al di là delle piccole delusioni in Europa, Marotta con Ausilio e Baccin dovrà seriamente lavorare anche per puntellare qua e là la rosa con talenti di alto livello.

Sembra proprio che sin dalla prossima stagione calcistica, a vestire la maglia nerazzurra saranno l’attaccante iraniano del Porto Mehdi Taremi e il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zieliński. Questi due giocatori, però, non saranno gli unici che andranno a rinforzare la squadra nel miglior modo possibile. Infatti, sul taccuino del direttore sportivo dell’Inter ci sarebbero anche altri nomi tali da indurre i tifosi ad un vero e proprio voto di felicità.

Medina pronto per l’Inter?

Fra questi, sembrerebbe proprio che sulla falsariga della qualità degli argentini dimostrata in Italia, si voglia portare un altro talento del Boca Juniors in Serie A. Stiamo parlando di un centrocampista che all’occorrenza può giocare anche da trequartista e che potrebbe fare le fortune di Simone Inzaghi e diventare una vera stella nel calcio europeo.

Si tratta del giovane Cristian Medina che, fino a alcune settimane fa, è stato avvicinato più volte all’Inter e che potrebbe essere tesserato a partire dalla prossima sessione estiva di calciomercato. Non è da escludere che dal prossimo anno ai unisca alla rosa nerazzurra.