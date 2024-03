Lukaku, accordo del Chelsea con una Big italiana | Addio Roma: strappato ai giallorossi per 30 milioni

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato Lukaku nella prossima stagione potrebbe ancora giocare in Italia, ma non alla Roma

Il passaggio di Romelu Lukaku alla Roma è stato sicuramente uno dei colpi più sensazionalistici dello scorso mercato estivo italiano. Il belga arrivato in prestito dal Chelsea non ha tradito le attese e sta trascinando i giallorossi sia in campionato che in Europa League. Al termine della stagione però difficilmente resterà nella Capitale.

Un’eventuale riscatto comporterebbe una spesa di non poco conto per le casse romaniste e di questi tempi è meglio agire con cautela. Inoltre il belga va per i 31 anni e la società ha bisogno di inserire in organico giocatori giovani in grado di poter garantire una certa continuità futura.

Lukaku però difficilmente resterà al Chelsea che ormai da qualche anno sta applicando una certa politica di ridimensionamento per quanto concerne le operazioni di mercato e gli ingaggi dei calciatori. Considerando il salario piuttosto corposo dell’ex centravanti dell’Inter si cercherà una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa.

I blues stavolta vorrebbero archiviare la pratica una volta per tutte con una cessione a titolo definitivo che può consentire di intascare qualcosina (a prescindere si tratterà di un minusvalenza vista la l’ingente cifra spesa per acquistarlo) e soprattutto di liberarsi di uno stipendio al di sopra della media.

Lukaku-Milan: una suggestione che ha radici profonde

Per questo la pagina Facebook romanista “History 1927” ha ipotizzato uno scenario di mercato che di fatto non sarebbe poi così utopistico. A stando a quanto riportato da questa fonte Lukaku il prossimo anno potrebbe approdare al Milan (prossimo avversario della Roma in Europa League).

Nonostante il Chelsea e lo stesso centravanti avessero dato priorità alla Roma, il Milan si sarebbe inserito approfittando del fatto che la Lupa non può permettersi un’operazione così ingente. Il tutto potrebbe concretizzarsi sulla base di 25 milioni di sterline. Per il giocatore invece i guadagni sarebbero quasi i medesimi di questa stagione.

Lukaku: la Roma vira su altri obiettivi in attacco

Dunque per effetto di ciò la Roma dovrà attivarsi sul mercato per trovare un degno sostituto. Soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League servirà un bomber che abbia una certa caratura sia a livello nazionale che a livello internazionale. Per questo i nomi che gravitano intorno ai capitolini sono molteplici.

Uno in particolare è quello di Mateo Retegui centravanti argentino naturalizzato italiano che quest’anno sta facendo piuttosto bene con la maglia del Genoa. Considerando anche il rientro di Abraham sarebbe un innesto importante che potrebbe alternarsi con l’attaccante britannico.