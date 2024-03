Abbiamo preso Ngonge, tu puoi partire anche domani | Deve trovarsi squadra in 48h: Calzona ha le idee chiare

Il tecnico del Napoli ha gli obiettivi ben precisi in mente. Purtroppo il gioiellino deve essere sacrificato per lasciare spazio al belga.

Da quando Francesco Calzona è diventato il nuovo allenatore del Napoli, la squadra sembra essere rigenerata rispetto alle passate gestioni tecniche. Sia con Rudi Garcia che con Walter Mazzarri, la squadra sembrava parecchio smarrita e senza una vera identità.

Ciò, attualmente, pian piano si sta ricostruendo e si può evincere anche dal modo e dallo stile di gioco proposto in campo, sia nelle partite europee che in quelle del campionato. Attualmente, gli azzurri hanno come obiettivo principale quello di qualificarsi in un posto utile in Europa anche nella prossima stagione.

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe messo a disposizione dei giocatori un premio davvero importante se riusciranno a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Se ciò dovesse accadere, oltre al premio riservato ai calciatori, sicuramente l’attuale tecnico calabrese potrebbe giocarsi tutte le chance per restare alla guida tecnica della squadra anche in futuro.

Questa eventualità, per lui sarebbe un vero e importante salto di qualità. Sebbene sia da diverso tempo il commissario tecnico della Nazionale slovacca che giocherà i prossimi Europei di calcio in Germania, è la prima volta che siede a pianta stabile su una panchina così importante di Serie A.

La lotta per la Champions

Alle pendici del Vesuvio ha già lavorato fianco a fianco con due allenatori del calibro di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Se il tecnico toscano da poco ha rassegnato le dimissioni dalla guida della Lazio, l’allenatore di Certaldo potrebbe ritrovarselo come avversario nei campionati Europei, in quanto è l’attuale commissario tecnico della nazionale italiana. Ora però, la concentrazione di Calzona è tutta finalizzata al Napoli e a regalare gioie ai tifosi e alla società, reduci da una straordinaria annata culminata con la vittoria dello Scudetto tanto atteso. L’obiettivo principale di tutti i calciatori è quello di regalare prestazioni importanti, ma ancor di più risultati convincenti e prolifici.

In Serie A, attualmente, sono diverse le squadre che lottano per agguantare un posto nell’Europa che conta. Fra queste sarebbe il caso di menzionare la Roma di Daniele De Rossi, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Thiago Motta. Proprio la società felsinea si ritrova a sorpresa a fluttuare in una zona che manca da oltre vent’anni. La fame, la grinta e la determinazione degli emiliani potrebbero essere l’arma giusta per conquistare un posto per la prossima Champions.

Politano presto in uscita?

A prescindere quindi dal rendimento delle avversarie, il Napoli deve giocarsi al meglio tutte le chance per non perdere quota. Semmai Francesco Calzona dovesse restare a Napoli anche in futuro, potrebbe dare maggior spazio al centravanti belga Cyril Ngonge. Quest’ultimo, infatti, da quando il tecnico calabrese è approdato in Campania, è stato assente per problemi fisici, ma ora sembra pronto per mettersi in mostra e dare il suo importante contributo.

Qualora dovesse scalare le gerarchie tecnico-tattiche, non è detto che il prossimo anno Matteo Politano possa continuare ancora il suo percorso in azzurro. Ciò, per i tifosi, sarebbe un immenso dispiacere dato che ha sempre mostrato attaccamento alla maglia.