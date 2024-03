È fatta per Meret, super colpo a parametro zero | Parte la caccia al secondo Scudetto

Il portiere attualmente in forza al Napoli a giugno potrebbe cambiare aria e accasarsi altrove. Ecco quali potrebbero essere possibili destinazioni

Alex Meret è sicuramente uno degli uomini copertina del Napoli campione d’Italia nella stagione 2022/2023. Il portiere originario di Udine in forza ai partenopei dal 2018 dopo aver fatto tanta gavetta ed essere passato anche da qualche fisiologico errore si è preso la scena ed è entrato di diritto nella storia del club.

E pensare che nell’estate 2022 sembrava al passo d’addio con il Napoli che per lungo tempo ha inseguito profili come quelli di Kepa e Provedel. Alla fine non se ne fece più nulla e Meret restò all’ombra del Vesuvio. Una casualità che è stata di buon auspicio per i colori azzurri verso la conquista del tricolore.

Quest’anno un po’ come tutta la squadra ha pagato dazio e inoltre ha dovuto fare i conti anche con diversi problemi fisici. Adesso però a tenere banco è la sua situazione contrattuale dell’estremo difensore. La scadenza è prevista a giugno, ma la dirigenza napoletana per non perderlo a zero eserciterà l’opzione di rinnovo per un anno prevista dall’accordo.

Una clausola decisamente particolare che però potrà consentire al Napoli di incassare qualcosina. Le pretendenti non mancano e considerando che la richiesta non potrà essere troppo alta visto che Meret si troverebbe ad un anno dalla scadenza, l’ipotesi asta è più che probabile.

Meret e la possibile avventura milanese

L’Inter è sicuramente una delle formazioni che ha bisogno maggiormente di un portiere. Considerando che Sommer non è più un ragazzino e che Audero difficilmente farà un altro anno da secondo per Meret potrebbero aprirsi le porte per un trasferimento in nerazzurro. Meno accreditate le ipotesi Roma (che potrebbe puntare ancora su Svilar) e Juventus.

L’approdo a Milano consentirebbe almeno potenzialmente al portiere della Nazionale di poter alzare l’asticella e di proseguire il ciclo di vittorie iniziato con lo scudetto al Napoli. All’ombra del Vesuvio infatti dopo un successo storico come quello dello scorso anno è difficile trovare nuovi stimoli.

Il successore di Meret al Napoli

Il Napoli però ha già in mano il sostituto, ovvero Elia Caprile che quest’anno sta giocando in prestito all’Empoli. Dopo una stagione di maturazione in Toscana, il portiere nato a Verona sembra pronto al grande salto. A quasi 23 anni è giunta l’ora di mettersi in mostra in una piazza importante come quella azzurra.

Dunque, il ciclo Meret può tranquillamente concludersi e visto le gioie che ha portato (nel novero va messa anche la Coppa Italia del 2020) sicuramente può essere considerato soddisfacente. L’era Caprile è pronta per iniziare e tifosi già lo aspettano all’esordio allo stadio Diego Armando Maradona.