‘Ha una classe cristallina’: il Milan dimentica in fretta Camarda | Già pronto un nuovo talento

Il Milan ha già in pugno il nuovo talento del futuro. Chi è l’enfant prodige pronto a far innamorare i tifosi rossoneri alla stregua di Camarda

Ormai da qualche anno il Milan sta puntando molto sui giovani. La nuova politica societaria infatti prevede di prendere dei giocatori di grande prospettiva e di farli crescere insieme ai veterani del gruppo da cui possono trarre diversi insegnamenti. Lo scorso mercato estivo è stato un chiaro segnale in tal senso.

Infatti, sono arrivati diversi calciatori del “nuovo millennio” a testimonianza di come ci sia un progetto in prospettiva piuttosto ambizioso. Ma non è l’unica strada che il club rossonero sta perseguendo per “sfornare” i talenti di domani. Infatti anche nei settori giovanili è in atto un processo volto a portare sempre più elementi in prima squadra.

L’ultimo in ordine di tempo è stato l’attaccante Francesco Camarda che ha debuttato nel match contro la Fiorentina dello scorso 25 novembre a soli 15 anni, 9 mesi e 1 giorno diventando il più giovane esordiente della storia della Serie A. Successivamente è stato impiegato anche per alcuni minuti nella sfida contro il Frosinone.

Il 10 marzo ha compiuto 16 anni e nonostante sia ancora in orbita Under 16 già gioca con la Primavera con la quale si sta ben distinguendo non solo in Italia, ma anche in Europa visto che ha siglato anche 2 reti in Youth League. Il Milan ovviamente se lo coccola, ma al tempo stesso deve anche preservarlo vista la giovane età.

Alla scoperta del nuovo astro nascente del Milan

Ben presto potrebbe guadagnarsi gli onori delle cronache un altro ragazzo di cui si parla un gran bene da qualche tempo. Si chiama Luca Menon e gioca nell’Under 15 milanista. Nell’ultimo match giocato contro il Brescia ha dato sfoggio delle sue grandissime doti da finalizzatore.

Oltre ad aver realizzato una marcatura ha contributo anche ad un’altra grazie ad una sua conclusione che è stata propizia per il compagno di squadra Rusu che ha poi trovato lo spunto vincente. Alla fine la squadra ha vinto restando in scia delle altre formazioni di vertice Atalanta, Verona e Inter.

Milan: Menon sulle orme di Camarda

L’auspicio in casa rossonera è che Menon possa seguire un po’ il medesimo percorso di Camarda e che nel giro di poco tempo possa fare a spola tra Primavera e prima squadra. D’altronde in molti settori giovanili stranieri si emulano i moduli e le impostazioni tattiche dei “grandi”. Considerano i top players a disposizione di Pioli sicuramente può essere una buona palestra per i ragazzi.

Menon è però solo uno dei tanti giovanissimi a disposizione di mister Bertuzzo, che può contare tra gli altri anche su gente come Zangrillo, Angelicchio e Seye. La loro classe e la loro grinta stanno consentendo al Milan Under 15 di farsi largo nelle posizioni che contano del girone B di categoria.