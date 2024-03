Calzona ci ripensa, lo vuole subito: ‘Garantisce il CT’ | Arriva il gioiellino della Nazionale

Dopo aver fermato l’Inter in campionato, l’allenatore del Napoli si consola col gioiellino. In arrivo un vero fuoriclasse per i partenopei.

Il nuovo tecnico del Napoli, Francesco Calzona, può ritenersi soddisfatto del pareggio fuori casa contro l’Inter, allenata da Simone Inzaghi. L’allenatore calabrese non ha potuto schierare tra i titolari il bomber nigeriano Victor Osimhen per alcuni problemi fisici.

Nonostante questo, però, è riuscito nell’impresa di strappare un punto in terra nerazzurra al fine di non perdere il sogno di agguantare un posto utile in Champions per il prossimo anno. La squadra partenopea, dopo l’eliminazione dalla massimo campionato europeo contro il Barcellona di Xavi, spera di poter tornare anche nella prossima edizione.

Se ciò dovesse verificarsi, il tecnico potrebbe seriamente essere confermato in panchina cercando di ricostruire un ciclo vincente partendo proprio dal suo mix di esperienza internazionale con la Slovacchia e campana con il Napoli.

Lo ricordiamo infatti già presente nello staff di Maurizio Sarri e nel primo anno di Luciano Spalletti alle pendici del Vesuvio. Ciò che piace di lui è lo stile grintoso, determinato e i tifosi gli riconoscono che riesce sempre a schierare la formazione più giusta curando ogni singolo dettaglio, partendo dalla difesa e terminando con il reparto offensivo.

I prossimi impegni

La duttilità dei giocatori e la grande fame di vittoria, riconquistata anche da elementi come Juan Jesus, artefice del gol che ha decretato il pareggio contro l’Inter, sembra essere rinata proprio da quando Calzona è ritornato a Napoli. Ora però il tecnico sarà impegnato con le amichevoli con la Nazionale slovacca e quindi gli allenamenti dei calciatori partenopei saranno gestiti dal suo staff. Nei giorni scorsi, il presidente De Laurentiis aveva lamentato come ci si trovasse in difficoltà subito dopo le amichevoli europee a giocare alle 12:30 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

In quel modo, mister Ciccio Calzona avrà davvero poco tempo per monitorare la sua squadra prima di un incontro così delicato per il prossimo anno europeo. Infatti, i bergamaschi sono in lotta per conquistare un posto in Champions o in Europa League. Batterli significherebbe dare al Napoli la possibilità di giocarsi tutte le ultime carte per ripristinare e ricucire un’annata che di certo non la si può definire gratificante.

Folorunsho pronto a tornare

Dopo lo Scudetto raggiunto la passata stagione con Luciano Spalletti, quest’anno la squadra sembra un leone che si lecca le ferite. Da ciò, però, possono nascere ulteriori occasioni felici tali da indurre i tifosi a non mollare il sogno Champions. Per il prossimo anno, sembra proprio che a prescindere da chi sarà sulla panchina del Napoli, possa ritornare in squadra un elemento proprio della proprietà partenopea.

Stiamo parlando del forte centrocampista in prestito all’Hellas Verona, Folorunsho. Quest’ultimo è stato convocato anche dal commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, per le amichevoli. Le sue caratteristiche tecniche sarebbero perfette per il gioco del Napoli, arricchendo di molto il reparto offensivo della linea mediana.