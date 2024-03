Non c’è pace per la Juve: bloccato il calciomercato estivo | Allegri non ci vede dalla rabbia

Il tecnico dei bianconeri è disperato. In questo modo dovrà arrendersi dinanzi alla mancanza di nuovi acquisti: caos assurdo alla Continassa.

Tra le squadre che inizialmente sembravano potessero insidiare con grande determinazione la corsa per la vittoria del campionato, l’Inter sembrava esserci anche la Juventus di Massimiliano Allegri.

I ragazzi del tecnico toscano, però, si ritrovano in un periodo di stand-by dovuto soprattutto al fatto che i risultati sembrano non essere più stimolanti e confortanti come nella prima parte di campionato.

La stagione è iniziata bene sotto il punto di vista del calcio giocato, ma meno per quanto riguarda la situazione delle squalifiche. Perdere due grandi centrocampisti come Paul Pogba e Nicolò Fagioli ha sicuramente creato una scossa nell’ambiente bianconero, che però non sembra aver sortito un effetto immediato.

La squadra ha reagito bene soprattutto grazie alla grinta dimostrata dall’allenatore sin dall’inizio del campionato. Anche l’arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha fatto altro che incrementare ancora di più questo status di leggerezza, ma soprattutto di ripresa.

I giocatori da rivalutare

L’ex direttore sportivo del Napoli ha sempre dimostrato durante la sua carriera di essere una persona molto pragmatica e soprattutto restia a perdersi in chiacchiere o soprattutto in concetti poco utili ai fini della squadra. C’è chi immaginava che potesse sin da subito imbastire una campagna acquisti importante sia dalla scorsa sessione invernale di calciomercato.

Ciò non è avvenuto perché sono approdati a Torino solo due calciatori: Tiago Djalò e Carlos Alcaraz. Due calciatori, però, al momento sembrano essere rimandati a settembre. Ciò vuol dire che sia la società che i tifosi si aspettano tanto da loro ma forse hanno bisogno di mesi per adattarsi al calcio italiano e soprattutto alle strategie del tecnico livornese.

Arthur torna a Torino

Massimiliano Allegri non è certo di poter continuare il suo percorso con la Juventus anche nel prossimo campionato. Si parla di un ritorno di Antonio Conte o addirittura della suggestione Zinedine Zidane, che non allena una squadra dai tempi del Real Madrid diversi anni fa. In ogni caso, però, sembra che la prossima campagna acquisti dei bianconeri possa subire un colpo davvero inaspettato. Se ancor prima di acquistare si vuole pensare anche al capitolo cessioni, sembra proprio che un calciatore ceduto in prestito durante la scorsa sessione estiva di calciomercato sia destinato a tornare alle pendici della Mole Antonelliana.

Stiamo parlando del centrocampista brasiliano Arthur Melo, che al momento milita nel centrocampo della Fiorentina di Vincenzo Italiano. La società del presidente Rocco Commisso, però, non sembrerebbe intenzionata a riscattarlo alla fine del prestito prevista per il prossimo 30 giugno 2024. Stando alle parole del suo agente, Federico Pastorello, a tuttomercatoweb.com, la cosa sicura è che rientrerà a Torino e poi si vedrà come andrà il suo futuro.