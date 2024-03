Colpo Gervinho, l’ex Roma a un passo dal ritorno | Un dirigente è uscito allo scoperto

L’ex romanista Gervinho vicinissimo al ritorno in Italia. Ecco i retroscena della clamorosa trattativa riguardante l’ivoriano

Alzi la mano chi non ricorda Gervinho. L’esterno offensivo si è fatto valere alla Roma dove ha lasciato un ricordo piuttosto positivo. Le sue cavalcate sulla fascia destra hanno fatto le fortune della squadra giallorossa ai tempi di Garcia, soprattutto nella prima stagione di militanza dove la squadra chiuse al secondo posto in campionato.

Dopo qualche anno anche in virtù del modo di giocare piuttosto dispendioso le sue prestazioni chiaramente sono calate, ma ciò non ha impedito al calciatore di essere comunque incisivo per le squadre in cui ha giocato. Ha girato il mondo visto che dopo l’Italia è andato in Cina, in Turchia e in Grecia.

Nel mezzo una parentesi abbastanza piacevole al Parma senza tralasciare la nazionale. Con la maglia della Costa d’Avorio ha vinto una Coppa d’Africa nel 2015 e ha preso parte al Mondiale del 2010 in Sudafrica e a quello del 2014 in Brasile. Insomma, un buon bottino anche se rimane un po’ il rammarico per la sconfitta in finale nella Coppa d’Africa del 2012 con lo Zambia in cui sbagliò il rigore decisivo.

A quasi 37 anni non ne vuole proprio sapere di appendere le scarpette al chiodo. Anzi proprio in questi giorni è stato svelato un retroscena di mercato e di un suo possibile ritorno in Italia. Un qualcosa di clamoroso che però alla fine non si è concretizzato così come rivelato da colui che ha svelato l’aneddoto.

Gervinho ad un passo dal Trapani: la rivelazione del direttore sportivo

In pratica il direttore sportivo del Trapani Andrea Mussi ha spiegato che il club siciliano ha trattato con Gervinho. Attualmente i granata sono in Serie D, ma di fatto manca solo matematica per il salto di categoria. La società ha un progetto ambizioso che mira a riportare il club ai fasti della Serie B.

Per questo c’è stato un tentativo di portare l’ex romanista sulla punta occidentale della Sicilia. Il dirigente ha quindi spiegato come sono andate esattamente le cose: “Abbiamo fatto una lunga trattativa, ma poi per motivi inerenti alla nostra categoria sarebbe stato difficile ambientarsi. Alla fine abbiamo pensato di andare su giocatori più adatti al nostro campionato”.

Le esperienze italiane di Gervinho

Nel caso sarebbe stata la terza squadra italiana per il giocatore che dal 2013 al 2016 ha vestito la maglia della Roma totalizzando 88 presenze e 26 gol tra campionato e coppe varie. Nella sua seconda esperienza nel nostro paese l’ala africana si è fatto apprezzare a Parma dove è rimasto per tre anni dal 2018 al 2021

Nella città emiliana ha messo insieme presenze 86 presenze e 25 gol tra campionato e Coppa Italia. Nel 2018/2019 è addirittura andato in doppia cifra arrivando a quota 11 centri in Serie A. Un evento che non si è più ripetuto né prima né dopo nel singolo torneo. Nella prima stagione romanista ha però timbrato il cartellino per 12 volte in tutte le manifestazioni.