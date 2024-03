Futuro Maignan, la verità è venuta alla luce: ‘Resta solo a questa condizione’ | Già scelto il nuovo portiere

Il portiere del Milan non è certo della permanenza in rossonero. La sua cessione apre le porte ad una vera stella della Nazionale.

Tra i portieri più forti della Serie A e dell’Europa, è giusto menzionare Mike Maignan del Milan. Il portiere francese, nonostante alcuni errori grossolani della prima parte di stagione, sembra essere ritornato nel suo massimo splendore anche grazie a una retroguardia ritrovata.

I tanti problemi fisici che hanno attanagliato la squadra di Stefano Pioli sin dall’inizio di questa stagione calcistica, di certo non avranno nemmeno aiutato l’estremo difensore dei rossoneri. Il giocatore, ormai da diversi anni, ricopre il ruolo da titolare dopo che Gigio Donnarumma è stato ceduto al Paris Saint-Germain.

Il tecnico parmense ripone in lui grandissima fiducia, soprattutto perché riesce sempre a dirigere la difesa e i suoi compagni con estrema determinazione e grande rispetto. Queste caratteristiche fanno sì che siano davvero tante le squadre che vorrebbero portare a casa il suo cartellino.

Il suo valore attuale non è di certo basso ed è per questo che chiunque volesse rubarlo alla società del presidente Gerry Cardinale dovrebbe sedersi a tavolino con un’importante somma di denaro. Se ciò non dovesse esserci, forse i rossoneri, dinanzi a un conguaglio economico, accetterebbero una validissima contropartita tecnica.

Le pretendenti di Mike

L’obiettivo dei rossoneri per il futuro è quello di avere in squadra solo giocatori motivati che abbiano come punto di riferimento solo ed esclusivamente un unico obiettivo: ritornare grandi in campionato e in Europa. Al momento, la squadra si ritrova esclusa dalla Champions League e cerca di fare il possibile per conquistare il trofeo dell’Europa League. Ora però sembra che per il prossimo anno, qualora Stefano Pioli dovesse restare sulla panchina, potrebbe seriamente perdere Maignan se dovesse arrivare una importante offerta di mercato.

Sebbene anche gli arabi abbiano messo gli occhi su diversi giocatori della Serie A, sembra proprio che sul portiere francese ci siano diverse squadre di Premier League. Ma se il Milan dovesse cederlo, avrebbe già in mente un colpo in entrata? La dirigenza rossonera, con Zlatan Ibrahimović, starà sicuramente vagliando tutte le ipotesi possibili affinché non ci si ritrovi impreparati durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Meret per il dopo Maignan?

In molti starebbero pensando che dinanzi a una cessione così importante, la società potrebbe mettere gli occhi su Alex Meret del Napoli che attualmente ha un contratto in scadenza con i partenopei proprio in questo mese di giugno.

Adoperare un colpo simile alla Beppe Marotta assicurerebbe alle casse dei rossoneri un’importante entrata e un esborso economico solo in merito all’ingaggio del portiere friulano. Al momento sono solo delle ipotesi, ma se le pretendenti dovessero fare sul serio per Mike Maignan, tanti sarebbero gli scenari che potenzialmente potrebbero realizzarsi.