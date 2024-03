Inzaghi e Marotta sono d’accordo: finalmente arriva la fumata bianca | Fuochi d’artificio per il primo acquisto

La dirigenza piazza un colpo straordinario e il tecnico piacentino è al settimo cielo. Con questo top player la Champions sarà un sollievo.

Nonostante il pareggio casalingo contro il Napoli di Francesco Calzona, l’Inter può continuare la sua scalata verso lo Scudetto. I ragazzi di Simone Inzaghi, reduci dall’estromissione in Champions League in seguito alla sconfitta contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, vogliono chiudere al meglio questa stagione portando almeno un trofeo a casa.

Lo scontro con i partenopei in campionato si è rivelato ancora una volta ostico, così come era accaduto in finale di Supercoppa italiana dove i nerazzurri hanno trionfato in terra saudita. Ora, però, c’è da ricostruire parte della squadra sin dalla prossima stagione.

I tifosi, così come la società, non si accontentano più di prestazioni altalenanti e soprattutto competizioni abbandonate troppo precocemente. Infatti, anche in Coppa Italia i ragazzi del tecnico piacentino sono stati eliminati dal sorprendente Bologna di Thiago Motta.

Ci sono alcuni parametri da doversi sistemare affinché i giocatori e la squadra non abbiano più da recriminare su errori fin troppo grossolani e da principianti. Per questo motivo, la dirigenza con a capo Beppe Marotta, sta già seriamente iniziando a muoversi per portare a casa dei gioiellini tali da arricchire la rosa dei titolari di Inzaghi.

Chi resta e chi va

Proprio quest’ultimo, può ritenersi sicuro di continuare il suo percorso in nerazzurro, in quanto ha dimostrato di essere la persona giusta nel contesto più adatto a lui. Come lui, i tifosi si auspicano che anche il bomber Lautaro Martínez, al di là del rigore rocambolesco sbagliato contro l’Atletico Madrid in Champions, possa continuare la sua carriera con la maglia dell’Inter.

Ora però c’è da capire se ci siano anche dei giocatori in uscita. Tra questi sembrerebbe esserci il cileno Alexis Sánchez, che sembra ormai aver dato tutto quello che poteva nel suo rientro a Milano. Per un mercato in uscita, ci sono anche alcuni elementi in entrata che solleticano non solo la fantasia della dirigenza ma anche quella dei tifosi.

Zirkzee e Immobile per Inzaghi?

Si è parlato, stando a quanto riportato da cittaceleste.it, incessantemente nelle ultime ore di due attaccanti su tutti. Uno di grande esperienza e italiano è un altro, vera bomba esplosa nel nostro campionato in questa stagione di origine olandese.

Stiamo parlando di Ciro Immobile della Lazio e di Joshua Zirkzee del Bologna. Se ciò dovesse verificarsi, anche l’austriaco Marko Arnautović potrà lasciare la squadra e liberare un posto per il bomber campano, che potrebbe cercare nuovi stimoli soprattutto dopo i fatti accaduti a Roma con le proteste accese dei tifosi.