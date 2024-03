Mistero in Nazionale, il CT lo chiama ma lui non risponde | Convocazione saltata e addio Europei

Lo strano caso ha portato il Commissario tecnico della Nazionale a non prenderlo in considerazione in vista del prossimo europeo

Rappresentare la propria nazionale dovrebbe essere un onore per qualsiasi giocatore. Di fatto segna uno step importante della carriera e va a consacrare tutti i sacrifici fatti lungo il percorso. Oggi è molto più semplice arrivarci rispetto ad un tempo quando bisognava scalzare la concorrenza di tanti elementi.

Inoltre prima ogni nazione poteva contare su un blocco consolidato mentre adesso le convocazioni avvengono anche in base allo stato di forma e al rendimento nel corso in quella specifica fase. Ciò non toglie il prestigio e la gioia che ciò dovrebbe portare, ma per qualche strano motivo non sempre è così.

Non è così raro nel calcio moderno che qualche giocatore decida di declinare la chiamata del proprio CT. Ovviamente ognuno ha le proprie ragioni (magari ci si vuole preservare a livello fisico) anche se di fatto appare un comportamento decisamente strano e a cui è difficile dare un senso logico.

In questa fase sta facendo scalpore il caso di un giocatore che per motivi ancora non specificati sta rifiutando la chiamata della propria nazionale. In virtù di questa volontà esternata in maniera tacita il selezionatore non ha potuto altro che prenderne atto e cercare delle nuove soluzioni.

Inghilterra: lo strano caso di Ben White

Il calciatore in questione è Ben White, difensore classe 1997 in forza all’Arsenal. Il Commissario tecnico inglese Southgate ha spiegato senza troppi giri di parole che l’ex giocatore del Brighton è sembrato piuttosto titubante nel proseguire la sua avventura con la nazionale dei tre leoni.

Dopo aver preso parte alla spedizione per l’Europeo nel 2021 e a quella per il Mondiale nel 2022 non è sembrato più così entusiasta di rappresentare il suo paese. Nel colloquio post Qatar con Southgate seppur non lo abbia detto espressamente ha lasciato intendere di non rientrare in gruppo.

Gli altri precedenti di giocatori che hanno “rifiutato” la Nazionale

Per effetto di ciò il Ct dovrà rinunciare alle sue prestazioni al prossimo europeo in programma la prossima estate in Germania. Una perdita di non poco conto per l’Inghilterra che dopo esserci andata vicinissima nel 2021 vuole conquistare il suo primo titolo continentale. Per farlo dovrà chiaramente puntare su altri profili.

Come accennato nel corso della storia ci sono stati altri dinieghi alla Nazionale e tra questi spiccano quelli dell’ex laziale Radu che ha abbondonato quasi subito la nazionale romena e Mattia Destro prima del Mondiale in Brasile. Stando ai rumors trapelati ai tempi l’attaccante non voleva fungere da riserva di Pepito Rossi.