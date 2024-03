Tudor, al suo approdo a Formello il primo guaio | Sfortuna incredibile per il nuovo tecnico

Il nuovo tecnico della Lazio Igor Tudor ancora deve iniziare la sua nuova avventura è già deve fare i conti con un serio problema

La Lazio si appresta ad iniziare il nuovo corso con Igor Tudor in panchina. Il tecnico croato prenderà il posto di Sarri e ha come obiettivo principale quello di riportare entusiasmo nell’ambiente e di cercare di risalire il più possibile la china in campionato per centrare un posto in Europa.

Inoltre c’è la doppia semifinale di Coppa Italia da giocare contro la Juventus, squadra in cui ha militato da giocatore vincendo diversi titoli. In questo momento però non c’è spazio per i sentimentalismi, i capitolini hanno bisogno di ritrovare le certezze smarrite e di tornare a competere ad alti livelli.

Il primo appuntamento sarà proprio contro la Juve, ma in campionato. Nel turno prepasquale gli aquilotti attendono la Vecchia Signora allo Stadio Olimpico in un match che si preannuncia sicuramente entusiasmante. Sarà un battesimo di fuoco dinanzi al pubblico di casa per Tudor, che però ha la giusta tempra per reggere alla pressione.

Al tempo stesso però dovrà fare i conti con un piccolo problema che potrebbe fin da subito scombussolare i suoi piani tattici. Infatti, il neo tecnico laziale non potrà contare su un elemento che potrebbe essere piuttosto utile per il suo modo di giocare. Il calciatore in questione infatti salterà il match con i piemontesi per squalifica.

Tudor alle prese con un’importante squalifica: il giocatore salterà la Juventus

Si tratta di Luca Pellegrini che contro il Frosinone ha rimediato un’ammonizione pesante visto che era diffidato. L’esterno difensivo sembra essere perfetto per il 3-4-2-1 di Tudor, che però potrebbe inizialmente optare per un 4-2-3-1 per non sconvolgere troppo l’assetto della squadra.

A prescindere da ciò il grande ex della partita ha quelle caratteristiche di spinta che Tudor pretende dai suoi laterali. Una defezione importante, che però farà sì che il numero 3 biancoceleste potrà essere a disposizione per il derby di campionato in programma domenica 7 aprile.

Chi giocherà al posto di Pellegrini? Le soluzioni a disposizione

Per sopperire all’assenza del terzino, Tudor con tutta probabilità si affiderà a Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Hysaj soprattutto se dovesse avvenire subito il cambio modulo parte più dietro visto che di rado ha ricoperto il ruolo di esterno di centrocampo. Eventualmente anche Patric può agire in quella posizione, ma ormai è un centrale a tutti gli effetti.

Insomma, le soluzioni non mancano, l’importante sarà lavorare bene in queste due settimane in modo tale da farsi trovare pronti dopo la sosta per le nazionali. La Lazio può ancora rimediare in qualche modo ad una stagione fin qui piuttosto negativa. Per farlo però servirà fin da subito un netto cambio di rotta rispetto alla precedente gestione tecnica.