Monza, Bianco all'ultima spiaggia: Corini pre-allertato ​​

Il pareggio ottenuto nell’infrasettimanale di Empoli non ha placato le tensioni in casa Monza. Il cammino biancorosso in questo avvio di stagione continua a essere deludente e i nervosismi in panchina sono ormai evidenti. Paolo Bianco si trova ora in una posizione delicata: la prossima partita contro il Catanzaro potrebbe essere decisiva per il suo futuro.

Il tecnico è chiamato a invertire la rotta. La società segue con attenzione gli sviluppi e, pur non avendo ancora preso decisioni definitive, valuta già eventuali alternative in caso di nuovo passo falso. La sosta per le Nazionali potrebbe diventare il momento utile per un cambio in panchina.

Corini in pole per la successione

Nelle riflessioni della dirigenza biancorossa prende quota il nome di Eugenio Corini, attualmente libero dopo l’esperienza non fortunata alla Cremonese. Il tecnico lombardo rappresenterebbe una soluzione pronta e affidabile, forte di una lunga conoscenza della Serie B e capace di portare equilibrio in un ambiente che rischia di scivolare in un vortice di sfiducia. Ci sarebbero stati già dei primi contatti.







Scartata invece l’ipotesi Daniele De Rossi, che preferirebbe valutare progetti in Serie A e con prospettive di più ampio respiro. Per il Monza, dunque, la priorità resta valutare il rendimento della squadra nella sfida contro il Catanzaro: sarà un match spartiacque, che potrà decidere se proseguire con Bianco o aprire un nuovo ciclo tecnico con Corini.

