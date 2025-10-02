Pergolizzi torna in panchina: è il nuovo allenatore del Giulianova ​​

Rosario Pergolizzi riparte da Giulianova. L’ex tecnico del Palermo, con una carriera costruita tra Serie C e Serie D, è stato scelto dalla società giallorossa come nuovo allenatore in un momento decisivo della stagione. La dirigenza ha puntato su un profilo esperto, capace di garantire stabilità e di rilanciare le ambizioni del club. Classe 1968, il tecnico palermitano ha già collezionato numerosi successi, distinguendosi tanto nei settori giovanili quanto tra i professionisti.

La sua esperienza più significativa resta quella alla guida del Palermo: nel 2019 fu il protagonista della rinascita rosanero, riportando la squadra in Serie C dopo la ripartenza dai dilettanti. Proprio quell’annata consolidò la sua fama di allenatore pragmatico, in grado di costruire gruppi solidi e vincenti. “Giulianova è una piazza storica e calorosa, con tifosi che vivono di calcio. Sono entusiasta di questa nuova sfida e darò tutto per portare entusiasmo e risultati”, ha dichiarato il nuovo tecnico.

Una carriera tra rilanci e nuove sfide

Pergolizzi torna in panchina dopo l’esperienza interrotta lo scorso anno con la Reggina, dove fu costretto a lasciare per gravi motivi familiari mentre la squadra occupava il secondo posto in classifica. Un addio doloroso, che non ha però scalfito la sua reputazione di allenatore serio e preparato.







Il suo approdo a Giulianova avviene dopo l’esonero di Cappellacci (ex giocatore del Palermo nella stagione 1988/89), in un campionato di Serie D caratterizzato da continui movimenti sulle panchine. Per i giallorossi, il suo arrivo rappresenta un segnale di fiducia e ambizione. Per Pergolizzi, invece, è l’occasione di rimettersi in gioco in una piazza appassionata, con l’obiettivo di dare subito una nuova identità tecnica e rilanciare le prospettive stagionali della squadra.

