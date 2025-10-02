Conference League, 1a giornata: la Fiorentina affronta il Sigma Olomouc
Inizia la fase a girone della Conference League con una squadra italiana che proverà ad arrivare in fondo. La Fiorentina, in difficoltà in campionato, affronta il Sigma Olomuc, squadra militante nella massima serie del campionato ceco.
LE PARTITE
Dynamo Kiev – Crystal Palace: ore 18.45
Jagiellonia – Hamrun Spartans: ore 18.45
Kuopion Palloseura – Drita: ore 18.45
Lech Poznan – Rapid Vienna: ore 18.45
Losanna – Breidablik: ore 18.45
Noah – Rijeka: ore 18.45
Omonia Nicosia – Mainz: ore 18.45
Rayo Vallecano – Shkendija: ore 18.45
Zrinjski Mostar – Lincoln Red: ore 18.45
Aberdeen – Shaktar Donetsk: ore 21.00
Aek Larnaca – Az Alkmaar: ore 21.00
Celje – Aek Atene: ore 21.00
Fiorentina – Sigma Olomuc: ore 21.00
Legia Varsavia – Samsunspor: ore 21.00
Rakow Czestochowa – Universitatea Craiova: ore 21.00
Shelbourne – Hacken: ore 21.00
Slovan Bratislava – Strasburgo: ore 21.00
Sparta Praga – Shamrock Rovers: ore 21.00