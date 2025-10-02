Europa League, 2a giornata: Roma e Bologna in casa
Roma e Bologna giocano in casa nella 2a giornata di Europa League. Occasione da non sprecare per la squadra di Italiano, che affronta il Fribugo e deve riscattare la sconfitta al debutto in EL. La Roma, invece, riceve il Lille.
LE PARTITE
Bologna – Friburgo: ore 18.45
Celtic – Braga: ore 18.45
Fenerbahce – Nizza: ore 18.45
Ludogorets – Betis Siviglia: ore 18.45
Panathinaikos – Go Ahead Eagles: ore 18.45
Roma – Lille: ore 18.45
Steaua Bucarest – Young Boys: ore 18.45
Viktoria Plzen – Malmoe: ore 18.45
Brann – Utrecht: ore 18.45
Basilea – Stoccarda: ore 21.00
Celta Vigo – Paok: ore 21.00
Feyenoord – Aston Villa: ore 21.00
Genk – Ferencvaros: ore 21.00
Lione – Salisburgo: ore 21.00
Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagabria: ore 21.00
Nottingham Forest – Midtjylland: ore 21.00
Porto – Stella Rossa: ore 21.00
Sturm Graz – Rangers: ore 21.00