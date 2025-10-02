Europa League, 2a giornata: Roma e Bologna in casa

​​


Europa League, 2a giornata: Roma e Bologna in casa

Redazione 02/10/2025 11:12

Roma e Bologna giocano in casa nella 2a giornata di Europa League. Occasione da non sprecare per la squadra di Italiano, che affronta il Fribugo e deve riscattare la sconfitta al debutto in EL. La Roma, invece, riceve il Lille.

LE PARTITE

Bologna – Friburgo: ore 18.45

Celtic – Braga: ore 18.45



Fenerbahce – Nizza: ore 18.45

Ludogorets – Betis Siviglia: ore 18.45

Panathinaikos – Go Ahead Eagles: ore 18.45

Roma – Lille: ore 18.45

Steaua Bucarest – Young Boys: ore 18.45

Viktoria Plzen – Malmoe: ore 18.45

Brann – Utrecht: ore 18.45

Basilea – Stoccarda: ore 21.00

Celta Vigo – Paok: ore 21.00

Feyenoord – Aston Villa: ore 21.00

Genk – Ferencvaros: ore 21.00

Lione – Salisburgo: ore 21.00

Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagabria: ore 21.00

Nottingham Forest – Midtjylland: ore 21.00

Porto – Stella Rossa: ore 21.00

Sturm Graz – Rangers: ore 21.00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *