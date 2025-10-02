Repubblica – “Palermo, Brunori a secco di gol non preoccupa Inzaghi”

Matteo Brunori ha partecipato a cinque delle sei giornate di campionato disputate, senza tuttavia riuscire a esultare. È vero che il capitano del Palermo ha già mostrato le sue celebrazioni con le braccia aperte, i pugni chiusi e l’indice teso in due occasioni contro Reggiana e Bari, ma in entrambe le circostanze i suoi gol sono stati annullati.

La realtà è che l’inizio di questa stagione rappresenta per Brunori l’inizio peggiore da quando veste la maglia rosanero, superando anche la difficoltà vissuta nella scorsa stagione, durante la quale è stato impiegato sporadicamente dall’allora allenatore Alessio Dionisi.

Nella passata stagione, infatti, Brunori ha impiegato cinque giornate per segnare la sua prima rete, realizzata da subentrante a Castellammare contro la Juve Stabia, chiudendo l’annata con un totale di 9 reti.







Due stagioni fa ci sono volute sei giornate per sbloccare il tabellino: in quell’occasione firmò una tripletta contro il Venezia al Penzo e concluse l’anno con 17 gol all’attivo. Lo stesso numero di reti fu raggiunto anche nel suo primo campionato di Serie B con il Palermo, tre stagioni orsono. Lo riporta Repubblica.