GdS - "Palermo, l’imbattibilità come Tedino. Ma con Corini un punto in più" ​​

Non si può definire un record assoluto, ma l’avvio di stagione del Palermo sotto la guida di Inzaghi rappresenta senza dubbio uno dei più positivi degli ultimi anni. Dopo sei giornate disputate, i rosanero hanno ottenuto tre vittorie e tre pareggi, mantenendo l’imbattibilità e raggiungendo una media esatta di due punti a partita.

Questo inizio non solo testimonia solidità e continuità, ma evidenzia anche una squadra capace di gestire efficacemente le fasi cruciali delle partite, un aspetto fondamentale per affrontare un campionato impegnativo come la Serie B. Analizzando il recente passato, emerge che soltanto in una stagione il Palermo ha fatto meglio in termini di punti nelle prime sei giornate, sebbene in quel caso la squadra abbia subito una sconfitta. Si tratta della stagione 2022/23 con Corini alla guida, durante la quale i rosanero conquistarono quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, totalizzando 13 punti nei primi sei incontri.

Concentrandosi invece sull’imbattibilità, il riferimento è la stagione 2017/2018 con Tedino in panchina: in quell’occasione il Palermo ottenne tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei giornate, replicando così il percorso positivo che caratterizza l’attuale avvio di campionato. Lo scrive il Giornale di Sicilia.





