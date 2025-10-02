Accardi: “Venezia e Palermo se la giocano fino alla fine”

“Mercato? Ancora presto. Ci sono calciatori che non sono ancora in condizione. Aspettiamo venti giorni, altrimenti è un caos”.

Lo ha detto Beppe Accardi,intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi. Tra cui la B. “Il Modena non è una sorpresa. Hanno un buon impianto e un buon allenatore. Il Venezia con il Palermo se la gioca fino alla fine. E aspettiamo lo Spezia”.

Infine, uno sguardo alla C. “Sono squadre cuscinetto che lavorano per la logica di far crescere i loro giovani. Non giocano certo per vincere. E non so quanto interesse abbiano a salire. Sono utili alla crescita delle risorse interne”





