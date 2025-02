Monza, esonerato Bocchetti: ufficiale il ritorno di Nesta

Il Monza esonera Salvatore Bocchetti e richiama Alessandro Nesta: per Adriano Galliani e il club lombardo è stata decisiva la sconfitta pesante subita in casa della Lazio con il risultato di 5 – 1.

Per Nesta, che aveva iniziato la stagione in panchina, una missione quasi impossibile: i biancorossi sono ultimi in classifica e il 17esimo posto che significherebbe salvezza è lontano addirittura 8 punti.

I COMUNICATI

AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale.





AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!