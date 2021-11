MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Luca Moro conferma ancora una volta che scegliere Catania sia stata la scelta giusta. Basterebbero soltanto i numeri per dimostrarlo (capocannoniere nel girone), ma il talento classe 2001 ci tiene a ribadirlo ai microfoni di Goal.com: “Al Padova non avrei trovato lo stesso spazio che ho trovato qui. In primis ho detto “voglio andare al Catania” e devo dire che è stata la scelta più azzeccata del mondo. E di questo son felice”.

Col Catania, Moro ha cambiato il suo modo di attaccare e i risultati sono stati sorprendenti: “Mi son trovato bene sin dall’inizio: secondo me una cosa che mi ha fatto cambiare il mister è l’attacco alla profondità. Fino all’anno scorso venivo troppo spesso incontro e poco in profondità”.

Infine, l’attaccante ha ammesso di aver capito subito l’importanza della partita col Palermo: “Sì. Sono riuscito a cogliere l’importanza di questa gara grazie ai tifosi”. Moro spiega perché potrebbe far male ai rosanero: “Il derby è il 12 dicembre. Il 12/12. 12+12? 24, quindi…”.

