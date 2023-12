Napoli – Frosinone in tv e streaming: dove vedere la diretta, orario, canale / Coppa Italia

Il Napoli affronta il Frosinone negli ottavi di finale della Coppa Italia. Chi passa il turno incrocia una tra Juventus e Salernitana. Calcio d’inizio alle ore 21 di oggi, martedì 19 dicembre. Ma dove vedere la partita in tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.

NAPOLI – FROSINONE IN TV E STREAMING: DOVE VEDERLA GRATIS, DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO, LINK / COPPA ITALIA

La partita tra Napoli e Frosinone sarà visibile in diretta tv su Canale 5. Anche quest’anno Mediaset trasmetterà in esclusiva tutti i diritti tv della Coppa Italia. In streaming, la gara sarà visibile sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity, su tutti i dispositivi mobili.