Catania – Sorrento, c’è la diretta in chiaro: ecco dove vederla gratis in tv

Catania – Sorrento, che si giocherà senza tifosi e a porte chiuse al ‘Massimino’, verrà trasmessa anche in chiaro. Il posticipo di Serie C si potrà vedere gratuitamente: ma su quale canale?

CATANIA – SORRENTO IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN CHIARO, CANALE, ORARIO

Catania – Sorrento sarà visibile in chiaro in televisione. Il canale di riferimento è Sestarete (canale 81 del digitale terrestre). La partita, inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 253. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.