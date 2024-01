Novara – Padova in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

Il Padova gioca in casa del Novara, nel tentativo di non fare fuggire definitivamente il Mantova. Calcio d’inizio alle ore 14 di oggi, domenica 28 gennaio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

NOVARA – PADOVA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 252. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.