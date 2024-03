Palermo all’esame Venezia: al “Barbera” arriva il miglior attacco del 2024

Un esame da non sbagliare se il Palermo vuole sperare ancora nel secondo posto in classifica. Al “Renzo Barbera” arriva il Venezia di Paolo Vanoli, attualmente terzo, nonché una delle squadre più in forma del campionato.

Grazie alle sei vittorie conquistate negli ultimi dieci turni, gli arancioneroverdi hanno sbaragliato il gruppo degli inseguitori, issandosi ad appena due punti dalla seconda piazza, occupata dalla Cremonese. La fase offensiva è stata sicuramente l’asso nella manica degli uomini di Vanoli, autori di 22 gol da inizio 2024: nessun’altra squadra ha fatto meglio di loro. Il rendimento esterno del Venezia, però, non è molto esaltante: i punti conquistati al “Penzo” sono stati 33, quelli in trasferta 21: una forbice troppo ampia per una pretendente alla promozione diretta.

I veneti scenderanno in campo con il consueto 3-5-2 (QUI le probabili formazioni), cercando di sfruttare la velocità degli esterni Candela e Zampano e, soprattutto, la prolificità della coppia scandinava Gytkjaer – Pohjanpalo. Se da una parte il danese sta dando un ottimo contributo con le sue nove reti siglate, il finlandese sta addirittura superando i dati realizzativi dello scorso anno. L’attuale capocannoniere del torneo, infatti, ha già raggiunto quota 16 reti a metà marzo, metà delle quali segnate negli ultimi sette turni (più di un centro a partita).

Il Palermo ha perso due delle ultime cinque partite in casa contro il Venezia in Serie B (1V, 2N) – tante sconfitte quante nelle precedenti 17 sfide casalinghe contro i lagunari nella competizione (9V, 6N) – compresa la più recente giocata al “Barbera”: i rosanero non perdono due gare interne di fila contro i lagunari nella competizione dal 1966.

LEGGI ANCHE

PALERMO – VENEZIA, I CONVOCATI DI CORINI

PALERMO – VENEZIA, I CONVOCATI DI VANOLI