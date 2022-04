MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Silvio Baldini è l’arma in più del Palermo. L’allenatore rosanero ormai viaggia a una media di due punti a partita: esattamente 1,94.

Nel 2022 – secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia – solo Bari e Catanzaro hanno fatto meglio del Palermo. Ma il vero colpo di coda della formazione è arrivato dopo la sfuriata di Potenza. Da quel momento i punti raccolti sono stati 13 in 5 gare.

Il reparto che poi è stato rinvigorito maggiormente dall’arrivo del tecnico di Massa è quello offensivo. Trentanove reti segnate con lui in panchina che hanno portato anche alla consacrazione di Brunori.

Ma anche la difesa – in casa la seconda migliore del girone – ha fatto i suoi passi avanti, visto che i rosa non hanno preso gol nelle ultime tre gare contro Picerno, Monopoli e Bari. Adesso però bisogna prolungare la striscia positiva per stupire nei playoff.

