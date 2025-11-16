Palermo, Bani vicino al rientro. Ancora in dubbio Gomes e Gyasi
In vista della partita contro l’Entella, Inzaghi spera di recuperare tutti i giocatori, escluso Ranocchia che è squalificato. Le principali attenzioni riguardano Joronen, Bani, Gomes e Gyasi, non ancora al 100%.
Joronen dovrebbe comunque giocare, nonostante l’infortunio rimediato in nazionale, mentre Bani è il più vicino al rientro dal primo minuto. Gomes e Gyasi lavorano ancora a parte: il francese ha più possibilità di tornare in campo rispetto all’ex Empoli, che però punta almeno alla convocazione dopo un mese di stop.
Il recupero di questi giocatori darebbe a Inzaghi maggiori alternative in panchina, che potrebbero aiutare nel prosieguo del campionato. Lo riporta il Giornale di Sicilia.
1 thought on “Palermo, Bani vicino al rientro. Ancora in dubbio Gomes e Gyasi”
Come se fossi un Tizio intervistato da Marzullo, mi faccio una domanda e mi do una risposta.
Domanda: perché CityGroup non ha organizzato, durante questa pausa infinita di campionato, un’amichevole contro un’avversaria forte com’hanno fatto, invece, le Proprietà sia del Mantova, battuto 2-1 dal Parma, sia dell’Entella, che, in vista del match casalingo del 22 novembre con i Rosanero, addirittura ha sconfitto il Milan 3-2?
Risposta: Gardini e Galassi, appagati dall’inutile (calcisticamente parlando) match in famiglia con il Manchester, hanno preferito prescindere dall’amichevole spezza-sosta, utile per ritrovare il ritmo partita prima della ripresa, allo scopo di precostituirsi l’alibi della pausa troppo prolungata da poter spendere in caso di mancata vittoria a Chiavari dei ragazzi di Inzaghi.