Palermo, Bani vicino al rientro. Ancora in dubbio Gomes e Gyasi ​​

In vista della partita contro l’Entella, Inzaghi spera di recuperare tutti i giocatori, escluso Ranocchia che è squalificato. Le principali attenzioni riguardano Joronen, Bani, Gomes e Gyasi, non ancora al 100%.

Joronen dovrebbe comunque giocare, nonostante l’infortunio rimediato in nazionale, mentre Bani è il più vicino al rientro dal primo minuto. Gomes e Gyasi lavorano ancora a parte: il francese ha più possibilità di tornare in campo rispetto all’ex Empoli, che però punta almeno alla convocazione dopo un mese di stop.

Il recupero di questi giocatori darebbe a Inzaghi maggiori alternative in panchina, che potrebbero aiutare nel prosieguo del campionato. Lo riporta il Giornale di Sicilia.





