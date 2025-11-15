Catania, Casasola: "C’era rigore per noi, ma non abbiamo perso per l'arbitro" ​​

Parla Tiago Casasola. L’esterno del Catania ha parlato al termine del match perso contro il Casarano. Il calciatore ha parlato a Telecolor e il virgolettato è stato riportato da tuttocalciocatania.com.

“C’era rigore su Rolfini, ma non abbiamo perso qui a Casarano a causa dell’arbitro – afferma -. Noi siamo arrivati qui da capolista e dovevamo fare di più”.

“Guardiamo avanti, ci metteremo questa gara alle spalle per non ripetere gli stessi errori – continua -. Ci aspettavamo una partita diversa, in altre occasioni loro hanno giocato a calcio, oggi hanno fatto altro“.





