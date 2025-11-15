Catania ko a Casarano, Toscano polemizza: "Arbitraggio? Poi mi squalificano..." ​​

“Arbitraggio? Gli episodi incidono sui risultati, non dico altro perché poi mi squalificano”. Queste le parole di Domenico Toscano, allenatore del Catania, al termine della partita persa contro il Casarano per 1 – 0. Il tecnico ha parlato a Telecolor e il virgolettato è stato riportato da tuttocalciocatania.com.

“Spero che qualcuno faccia valutazioni – continua -, sono troppe adesso le situazioni in cui le cose sono andate in un certo modo. Non voglio trovare alibi e giustificazioni”.

Sulla partita: “Non siamo stati sereni e tranquilli. Quando non sei lucido nel fare le scelte giuste anche cambiando tatticamente l’inerzia resta la stessa”.





