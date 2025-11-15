Catania ko a Casarano, Toscano polemizza: “Arbitraggio? Poi mi squalificano…”
“Arbitraggio? Gli episodi incidono sui risultati, non dico altro perché poi mi squalificano”. Queste le parole di Domenico Toscano, allenatore del Catania, al termine della partita persa contro il Casarano per 1 – 0. Il tecnico ha parlato a Telecolor e il virgolettato è stato riportato da tuttocalciocatania.com.
“Spero che qualcuno faccia valutazioni – continua -, sono troppe adesso le situazioni in cui le cose sono andate in un certo modo. Non voglio trovare alibi e giustificazioni”.
Sulla partita: “Non siamo stati sereni e tranquilli. Quando non sei lucido nel fare le scelte giuste anche cambiando tatticamente l’inerzia resta la stessa”.
2 thoughts on “Catania ko a Casarano, Toscano polemizza: “Arbitraggio? Poi mi squalificano…””
Questa sconfitta del catania ci rovina il fine settimana…..
A me no