Dimarco: “Abbiamo l’obbligo di qualificarci al Mondiale. E ce lo meritiamo”

Parla Federico Dimarco. L’esterno ha parlato alla vigilia del match contro la Norvegia, valido per l’ultima giornata delle qualificazioni ai mondiali 2026 ma che, viste le posizioni in classifica ormai consolidate, ha più il valore di un’amichevole.

“Incontreremo una squadra forte, l’abbiamo visto all’andata – afferma -. Ma noi non siamo quelli del match di Oslo. E’ stata una partita brutta, la Norvegia ci è stata superiore sotto tutti i punti di vista. Domani dovremo fare una grande partita, cercando di vincere la sesta gara consecutiva”.

“Sarà l’ultima partita prima dei playoff, vincere aiuta a vincere e dovremo confermarci – continua -. Il mister ci sta aiutando a crescere, al di là dei moduli il gruppo fa tanto e l’Italia quando è stata gruppo ha sempre detto la sua. Sarebbe bellissimo rappresentare l’Italia. Abbiamo l’obbligo di qualificarci e ce lo meritiamo per quanto fatto vedere in questo girone”.







FOTO: CANALE YOUTUBE SKY SPORT

