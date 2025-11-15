Gattuso: "9-0 con la Norvegia impensabile. Fischi? C'era gente che augurava la morte" ​​

Parla Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Norvegia, ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali. Per centrare il primo posto, agli azzurri servirebbe un improbabile 9-0. Di seguito le parole riportate da tuttomercatoweb.

“Il 9-0 è impensabile. Nel calcio mai dire mai, ma bisogna guardare la realtà – ha dichiarato Gattuso -. Stiamo preparando la gara come una partita vera: ci giochiamo l’orgoglio e affrontiamo una squadra che sei mesi fa ci ha messo in grande difficoltà”.

Il ct ha poi risposto alle dichiarazioni di La Russa riguardo alle contestazioni dei tifosi nell’ultima gara, vinta contro la Moldavia: “Rispetto le sue parole, ma sicuramente non era allo stadio e non l’ha vista nemmeno in tv, perché si è sentito chiaramente gente augurare la morte a delle persone e altri minacciare che sarebbero venuti a Coverciano. Quelli non erano fischi, che ho sempre accettato: erano cose molto più gravi”.







LEGGI ANCHE

PEDA SUONA LA CARICA