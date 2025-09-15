Palermo - Bari, i tifosi pronti a riempire ancora il “Barbera”: il dato aggiornato ​​

Sono già 22.214 gli spettatori attesi al “Barbera” a poco meno di quattro giorni dalla sfida del Palermo contro il Bari, che aprirà la quarta giornata di Serie B. Ancora una volta i tifosi rosanero rispondono presente, pronti a riempire lo stadio in ogni ordine di posto per l’ennesima volta in questo avvio di stagione.

La vittoria contro il Südtirol e il primato in classifica – seppur condiviso con Modena, Cesena e Frosinone – hanno acceso ulteriormente l’entusiasmo in città. Adesso l’obiettivo non può che essere quello di superare il record di presenze registrato contro il Frosinone.

In quell’occasione sugli spalti della Favorita si contarono 32.181 spettatori, mentre furono 30.868 i tagliandi staccati per l’esordio con la Reggiana, vinto 2-1. Rimane più lontano, ma non irraggiungibile, il dato delle 34.665 presenze registrato nell’amichevole di lusso contro il Manchester City.





LEGGI ANCHE

