Palermo Futsal Club ko all’esordio: il Palermo Calcio a 5 vince 0 - 7 ​​

La prima, storica partita nel campionato di Serie C1 vede affrontarsi il Palermo Futsal Club e i “cugini” del Palermo Calcio a 5, guidati dal presidente Salvo Messeri. La sfida termina 0-7 in favore degli ospiti. Per i rosanero nessuna rete, nonostante la mole di azioni create.

Primo tempo

Mister Gentile si affida al quintetto composto da Raccampo, Corsino, Sujon, Lucchese e La Fiura. Nei primi minuti un’incomprensione tra Raccampo e Corsino favorisce Romano che, da due passi, apre le danze firmando lo 0-1. Nemmeno il tempo di reagire che il Palermo Calcio a 5 raddoppia con Bonanno, abile a inserirsi tra le maglie difensive sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Palermo Futsal Club prova a riaprire la partita con il tentativo di capitan La Fiura, ma Pala inizia il suo show: il giovane portiere sfodera diversi interventi decisivi, respingendo tutti gli attacchi dei padroni di casa, incluso un gran tiro dalla distanza di Bongiovanni. Orlando, con un tocco morbido, firma lo 0-3. La prima frazione si chiude con la doppia espulsione di Sujon e Davì.





Secondo tempo

Il Palermo Futsal Club rientra in campo con un approccio più aggressivo. Corsino colpisce un palo, mentre Lucchese e La Fiura provano a superare Pala, sempre attentissimo. In contropiede, Torcivia realizza la sua prima rete con la nuova maglia, battendo Sammartino (subentrato a Raccampo). Da qui in avanti il Palermo Calcio a 5 dilaga: Miranda domina sulla fascia e serve Orlando che deve solo spingere in rete.

La Fiura trova ancora Pala sulla sua strada e poco dopo Bongiovanni sfiora il gol dell’ex, fermato dal neoentrato Mistretta. Nel finale Lucchese lascia i suoi in inferiorità numerica per doppia ammonizione, e gli ospiti chiudono definitivamente i giochi con la doppietta del giovane Anania, subentrato negli ultimi minuti.

Prossimo appuntamento

Esordio amaro per il Palermo Futsal Club, sconfitto 0-7 dal Palermo Calcio a 5. Le assenze di Chinnici, Nicchia, Gennaro e Fiorentino hanno pesato, e la squadra di mister Gentile esce dal campo a mani vuote. Prossimo appuntamento: sabato 20 settembre alle ore 17:00 contro l’Atletico Monreale di mister Sciortino.