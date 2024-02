Marino: “Tanti episodi a sfavore, c’era un rigore netto per noi”

Tanto rammarico per Pasquale Marino nel dopo partita di Palermo – Bari. La sua squadra ha perso 0 – 3, ma il tecnico si sofferma sull’inizio della ripresa, quando era sotto di un gol e ha avuto le chance per pareggiare.

Ma Marino, soprattutto, evidenzia il contatto in area Menez-Insigne: “Ci dispiace perché gli episodi non sono stati a nostro favore – ha detto a Sky Sport – ma se vediamo c’era anche un rigore netto per noi. Onestamente non me lo spiego. Certo, parlare di episodi non deve essere una scusa quando perdi 3-0″.

Sul momento negativo del Bari: “Sicuramente il clima non è dei migliori. Abbiamo lottato e le occasioni per pareggiare ad inizio ripresa c’erano. Non si può subire il gol del 2-0, è un peccato. Sui calci piazzati pecchiamo, e questo ha chiuso la partita. C’è rammarico, potevamo fare di più”.

In conferenza stampa, poi, Marino ha chiarito che “il Palermo ha comunque vinto meritatamente”. “Sappiamo bene che i rosa hanno un organico di primo ordine – ha commentato – la squadra è completa in tutti i reparti. La loro qualità è superiore a quella del Bari ora”, ha concluso.

