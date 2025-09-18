Palermo – Bari, superata quota 30 mila: il “Barbera” sarà ancora gremito
Ormai è diventata una consuetudine: il “Barbera” ospiterà oltre 30 mila spettatori per la terza gara ufficiale consecutiva, la quarta totale se si considerano anche i 34 mila presenti all’Anglo Palermitan Trophy contro il Manchester City.
Per la sfida contro il Bari, uno dei due anticipi della quarta giornata insieme a Frosinone-Südtirol, sono già 30.056 le presenze registrate. Un dato impressionante, destinato a crescere ulteriormente nelle ultime 24 ore: non è da escludere che possa essere superato il record fatto segnare contro il Frosinone, quando sugli spalti c’erano 32.181 tifosi.
Certo è che verrà già battuta la cifra dei 30.868 spettatori dell’esordio in campionato contro la Reggiana. Un segnale chiaro dell’entusiasmo crescente che anima la piazza, alimentato dalla vittoria con il Südtirol e dal primo posto — condiviso — in classifica.
2 thoughts on “Palermo – Bari, superata quota 30 mila: il “Barbera” sarà ancora gremito”
Nel “nuovo” stadio, in relazione alle parole dell’assessore, non entrerebbero tutte queste persone…. E diamo in b…
Spero che dia stato un errore….
che succede? Anche lei un altro nickname? (gm)