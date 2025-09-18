Palermo - Bari, la conferenza stampa di Inzaghi / LIVE ​​

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bari, valida per la 4a giornata di Serie B. I rosanero vanno a caccia del secondo successo di fila.

ORE 18.24 – “Caserta ha vinto due volte qui? Questa statistica ci caricherà. La squadra deve abituarsi a battere i record, uno stimolo per fare meglio. Caserta è un ottimo allenatore, ma non è Caserta contro Inzaghi. Siamo pronti e carichi”.

ORE 18.25 – “Abbiamo fatto intravedere qualcosa, il percorso è molto lungo. La gente che viene allo stadio Sun motivo di soddisfazione ma dobbiamo dimostrare ogni partite di essere all’altezza. Più le partite passano, più il connubio squadra-tifosi sia sempre più forte. La gente ci ha dato fiducia a scatola chiusa. Noi per ora stiamo dando il massimo. Dobbiamo migliorare molto. Col Bari bisogna avere pazienza, la classifica non rispecchia i valori della squadra di Caserta, è una squadra forte. Noi giochiamo davanti al nostro pubblico. Dobbiamo fare come nelle ultime partite. Abbiamo giocatori che possono risolverla da un momento all’altro”.







ORE 18.28 – “Tutti i giocatori sono pronti a giocare titolari. Non dobbiamo andare dietro a fantasmi che non esistono. Ho 23 giocatori che amo alla follia. I più forti possono stare fuori. Col Bari giocheranno gli 11 che credo che saranno i migliori. I cinque che entreranno ce la possono fare vincere. Alle volte quelli più tecnici li tengo per il secondo tempo”.

ORE 18.29 – “Sarà una partita bella, aperta. Le squadre di Caserta giocano bene a calcio. Il Bari ha una chiara identità, gioca 4-3-3 e cerca di giocare. Abbiamo una grandissima occasione. A Bolzano la squadra ha dato una risposta eccezionale. Dopo una vittoria in trasferta di solito si dà qualcosa in meno, questo sarebbe l’errore più grande. Mi fido dei giocatori, ho difficoltà a fare la formazione. Sono tutti allo stesso livello, Vasic e Giovane avranno le loro possibilità”.

ORE 18.31 – “Diakité? Lo ringrazio perché ha dato disponibilità a Bolzano. Stava male ma è entrato come un leone, questo fa capire cosa si è venuto a creare. Stamattina si è allenato per la prima volta: è recuperato, poi non so se giocherà dall’inizio”.

ORE 18.33 – “Una squadra che vuole vincere non deve avere calciatori che giocano per forza. Solo Vasic e Giovane potrebbero dire qualcosa, ma avranno il loro spazio. Qui giocano tutti. Io voglio solo vincere, scelgo i migliori. Giovane mi ha sorpreso ancora di più, è un centrocampista che può fare il quinto. Lui e Vasic ci daranno tantissime soddisfazioni: col Bari o martedì giocheranno”.

ORE 18.34 – “A Bolzano volevo fare quel tipo di partita. Non pretendevo un grande palleggio, volevo combattere, il piano gara era questo. Noi possiamo giocare la palla in una maniera migliore. Col Bari sarà un altro tipo di match. Per vincere, però, l’atteggiamento di Bolzano sarà fondamentale”.

ORE 18.36 – “Le Douaron? Su di lui non c’è onestà. Ha fatto una partita straordinaria a Bolzano. Noi abbiamo bisogno di calciatori come lui per sognare, sono molto contento di quello che sta facendo. Può fare tanti gol, deve continuare così”.

