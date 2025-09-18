Palermo - Bari, i convocati di Caserta: prima chiamata per Cerri e Gytkjaer ​​

Sono 24 i convocati di Caserta per Palermo – Bari, gara valida per la 4a giornata di Serie B, in programma venerdì 19 settembre, alle 21, presso lo stadio “Renzo Barbera”. Ci sono un paio di novità tra i biancorossi.

Caserta recupera due pedine importanti in attacco. Sono per la prima volta in lista Gytkjaer e Leonardo Cerri. Gytkjaer ha recuperato dopo l’infrazione della prima falange del quinto dito del piede destro. Cerri ha superato qualche problema fisico. Entrambi vanno a caccia del debutto stagionale.

La lista dei convocati

PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFELLA, 31.CEROFOLINI







DIFENSORI: 3.BURGIO, 13.MERONI, 23.VICARI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 43.NIKOLAOU, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 4.CASTROVILLI, 5.DARBOE, 8.PAGANO, 10.BELLOMO, 18.MAGGIORE, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH

ATTACCANTI: 7.SIBILLI, 9.GYTKJAER, 11.MONCINI, 16.ANTONUCCI,17.RAO, 21.PARTIPILO, 99.CERRI

