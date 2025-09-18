Cesena, il presidente Aiello 'sfida' il Palermo: "Ha qualità, ma nessuno è imbattibile" ​​

Il Cesena è la più grande sorpresa dell’avvio di campionato. La squadra di Mignani (ex rosanero) è prima insieme a Modena e Palermo. Il presidente John Aiello è molto fiducioso in vista del prosieguo della stagione.

“Siamo solo all’inizio – afferma in un’intervista al Resto del Carlino – . Mi aspetto un bel campionato perché la squadra c’è, Mignani al secondo anno con noi è molto preparato. Ho visto una squadra mentalmente forte, carica e anche buon arbitraggi”.

Il Cesena affronterà il Palermo nella quinta giornata di Serie B. La sfida è in programma il 27 settembre. Il presidente Aiello ‘sfida’ i rosanero: “Il Palermo ha qualità, ma nessuno è imbattibile. Ce ne sono di formazioni forti, penso al Venezia, allo Spezia, all’Empoli. Credo che la Serie B sia la seconda divisione al mondo con più qualità”.







“È chiaro che tutti vorremmo vincere – continua – . Intanto mi aspetto che la squadra giochi secondo il suo potenziale, si crei una bell’atmosfera. So che questa squadra darà il massimo e vedremo un bel campionato. I risultati verranno, l’importante è la voglia, la forza“.

LEGGI ANCHE

PALERMO – BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI