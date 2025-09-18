Castori torna sul k.o. col Palermo: "Fatto una buona gara. Quel mezzo errore..." ​​

Fabrizio Castori, allenatore del Südtirol, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilai della gara contro il Frosinone ed è tornato a parlare della sconfitta col Palermo di domenica scorsa.

“Abbiamo gestito le fatiche di una settimana più corta, rivisto la partita e tratto comunque convinzioni positive – afferma – . Abbiamo fatto una buona gara, il risultato non deve intaccare la fiducia. Ora siamo concentrati sul Frosinone, che è in salute, primo in classifica e con una grande partenza”.

“Ogni partita ha le sue insidie – continua Castori – . Bisogna essere attenti e concentrati per tutti i 90 minuti. Col Palermo un mezzo errore lo abbiamo pagato caro, contro squadre forti non si può sbagliare nulla. La differenza la fanno i particolari”.







LEGGI ANCHE

PALERMO – BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI